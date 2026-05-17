La China Suárez cambió su look por completo y la compararon a Wanda Nara: "Wandarizada"

"Mauro le puso en el contrato como número 1 de ítem ser rubia como mi ex", "Cada día más Wanda", "Un tono más y se Wanda Nara ja", "El rubio lo escogió Mauro", "Wandarizada", "Cada vez más Wandu", fueron algunos de los comentarios que llenaron la publicación con la impactante comparación que detectaron los usuarios.

Esto abre una nueva polémica entre la actriz y la conductora, esta vez planteada desde las redes entre los seguidores de Instagram al ver el nuevo look de la China Suárez y las picantes comparaciones que sacudieron la virtualidad al encontrarle un gran parecido a la imagen de Wanda Nara.

Cabe recordar que Suárez se quebró por completo en el acto premiación por el nuevo título conseguido por Mauro Icardi en el Galatasaray mientras aún hay dudas sobre el futuro futbolístico del deportista ante la inminente finalización de su contrato.

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Yanina Latorre recordó el día que Wanda Nara le confió que Mauro Icardi la engañaba con la China Suárez

Yanina Latorre reveló detalles desconocidos de la conversación que mantuvo con Wanda Nara cuando descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez.

Todo surgió cuando Grego Rossello le consultó cuál había sido la primicia más importante de toda su carrera en los medios, y la conductora de SQP (América Tv) eligió sin dudar el episodio que revolucionó al mundo del espectáculo argentino.

“El primer WandaGate, ahora lo puedo decir porque pasaron muchos años. A mí Wanda me lo contó y yo empecé a buscar. Eso fue una de las mejores primicias. Me dijo ‘che, Icardi me cagó con la China’ y me contó todo, me mandó las fotos de la China en concha, todo me mandó”, lanzó.

La anécdota rápidamente despertó la curiosidad del conductor, que quiso saber cómo reaccionó la conductora al recibir semejante bomba informativa. Entonces, fiel a su estilo frontal y descontracturado, Yanina respondió con una frase que no tardó en viralizarse.

“Orgasmo, en serio. Era el Día de la Madre, yo estaba almorzando y les dije, chicos, discúlpenme. Me senté en la galería de mi casa, me agarré un vino, un papel y un lápiz, porque yo te anoto todo, y empecé a anotar, ella hablaba, hablaba, hablaba”, recordó entre risas.

Durante la charla en Ferné con Grego, Yanina Latorre también explicó que la conversación con Wanda fue larguísima y que, además de mensajes, recibió varios audios comprometedores.

“Después me mandó audios, se los reenvié a Ángel, porque Wanda te los borra. Antes de escuchar un audio de Wanda, Ángel y yo somos socios. Se los mando y ya queda ahí, y ella me los borró”, concluyó, dejando en claro cómo manejaron internamente una de las primicias más explosivas de los últimos tiempos.