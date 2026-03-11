Fórmula 1 en alerta: el fuerte reclamo de McLaren tras la arriesgada maniobra de Franco Colapinto en Australia

El jefe de McLaren remarcó que el problema debe analizarse desde una perspectiva técnica y pidió que el tema no pierda prioridad dentro de la agenda de la categoría. “Se trata de una cuestión muy técnica. No creo que debamos ir demasiado lejos con el ‘debemos hacer esto o debemos hacer aquello’. Mi petición es que hagamos más. Mantengamos la atención en la salida, porque en algún momento se convertirá en un problema”, agregó.

Por qué las largadas generan preocupación en la Fórmula 1

El riesgo en las salidas dejó de ser una simple advertencia de pretemporada y empezó a tomar forma como un problema concreto dentro del campeonato. Uno de los factores principales está relacionado con los nuevos motores que se utilizan en la temporada 2026.

Estas unidades de potencia tienen una respuesta más lenta al momento de iniciar la marcha. Esto significa que, si un piloto comete un error mínimo al acelerar, el auto puede quedarse prácticamente detenido en la grilla durante algunos segundos mientras el resto del pelotón avanza a toda velocidad.

Esa situación fue precisamente la que obligó a Colapinto a ejecutar una maniobra evasiva en los primeros metros del Gran Premio de Australia. El argentino debió reaccionar de inmediato para evitar chocar contra un auto que había quedado parado al momento de la largada.

Qué otros factores aumentan el riesgo en las primeras curvas

A la cuestión mecánica se suma otro aspecto clave: la aerodinámica de los monoplazas actuales. Los autos están diseñados para ofrecer la menor resistencia al viento posible en las rectas con el objetivo de alcanzar mayores velocidades.

Como consecuencia, los 22 pilotos llegan a la primera curva mucho más rápido que en temporadas anteriores, pero con un nivel de agarre reducido en los neumáticos durante los primeros metros.

La combinación de estos elementos genera un escenario complejo: autos que pueden quedar detenidos al iniciar la carrera mientras otros llegan a la primera frenada a gran velocidad y con estabilidad limitada.

Por eso, tras los sustos que se registraron en el arranque de la temporada, la Fórmula 1 enfrenta ahora el desafío de revisar sus procedimientos de largada. En el paddock crece la sensación de que será necesario ajustar ciertos aspectos técnicos antes de que un incidente mayor obligue a tomar medidas más urgentes.