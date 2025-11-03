Los escalofriantes intereses del chico que planeaba un atentado masivo en un colegio de Caballito
El adolescente de 16 años fue detenido tras una alerta del FBI que advirtió sobre sus intenciones de cometer un tiroteo escolar.
El barrio porteño de Caballito continúa conmocionado por la detención de un adolescente de 16 años que planeaba cometer un atentado masivo en un colegio de la zona. La investigación se inició a partir de un informe del FBI, que alertó a las autoridades argentinas sobre la actividad de un usuario en redes sociales que manifestaba su intención de realizar un tiroteo escolar.
A partir de esa información, la Policía Federal Argentina allanó el domicilio del joven, ubicado sobre la Avenida Juan Bautista Alberdi, por orden de la jueza María Romilda Servini, y lo detuvo. Lo que encontraron en el lugar confirmó las sospechas y reveló los oscuros intereses del adolescente, que mostraba una clara admiración por el régimen nazi y una glorificación de distintos atacantes múltiples.
El hallazgo del arsenal y los símbolos del horror
Durante el operativo, los agentes hallaron un arsenal inquietante: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil), dos cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo “molotov”.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue la réplica del subfusil, donde el joven había grabado los nombres de reconocidos tiradores en masa: Brenton Tarrant (autor del atentado en Nueva Zelanda), Anders Breivik (responsable de la masacre de Noruega) y Rafael Solich, conocido como “Pan Triste”, quien protagonizó la tragedia de Carmen de Patagones en 2004.
Según los investigadores, estos nombres estaban marcados como referencias o modelos de los ataques que el joven estudiaba. “Glorificaba a los autores de tiroteos y compartía su ideología violenta”, detallaron fuentes cercanas a la causa.
En redes sociales, el adolescente replicaba ese mismo perfil. Publicaba mensajes cargados de violencia, simbología nazi y referencias a masacres escolares, construyendo una identidad digital que coincidía con los patrones detectados por el FBI en casos previos de radicalización juvenil.
Los cuadernos del horror: el plan detallado del ataque
El operativo también permitió descubrir varios cuadernos y libretas en los que el joven había desarrollado un plan de ataque con fechas, pasos y objetivos.
El adolescente había escrito una carta de despedida, en la que hacía referencia a un posible suicidio posterior al atentado, lo que reforzaba la hipótesis de que el plan estaba en una fase avanzada de preparación.
En esas páginas, describía cómo simularía ser un policía, de qué manera aislaría a los alumnos en las aulas y cómo planeaba actuar después del ataque. También llevaba un registro detallado de los tiempos de respuesta de las fuerzas de seguridad y de las posibles vías de escape.
Los investigadores calificaron los escritos como “metódicos y obsesivos”, lo que evidencia un grado de planificación inusual para su edad.