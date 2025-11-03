Los escalofriantes intereses del chico que planeaba un atentado masivo en un colegio de Caballito

Según los investigadores, estos nombres estaban marcados como referencias o modelos de los ataques que el joven estudiaba. “Glorificaba a los autores de tiroteos y compartía su ideología violenta”, detallaron fuentes cercanas a la causa.

arsenal

En redes sociales, el adolescente replicaba ese mismo perfil. Publicaba mensajes cargados de violencia, simbología nazi y referencias a masacres escolares, construyendo una identidad digital que coincidía con los patrones detectados por el FBI en casos previos de radicalización juvenil.

Los cuadernos del horror: el plan detallado del ataque

El operativo también permitió descubrir varios cuadernos y libretas en los que el joven había desarrollado un plan de ataque con fechas, pasos y objetivos.

El adolescente había escrito una carta de despedida, en la que hacía referencia a un posible suicidio posterior al atentado, lo que reforzaba la hipótesis de que el plan estaba en una fase avanzada de preparación.

En esas páginas, describía cómo simularía ser un policía, de qué manera aislaría a los alumnos en las aulas y cómo planeaba actuar después del ataque. También llevaba un registro detallado de los tiempos de respuesta de las fuerzas de seguridad y de las posibles vías de escape.

Los investigadores calificaron los escritos como “metódicos y obsesivos”, lo que evidencia un grado de planificación inusual para su edad.