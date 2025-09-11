"Está...": qué se sabe de la alumna de 14 años que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza

Embed

El testimonio de la tía de unos de los alumnos presentes

Andrea, tía de una de las alumnas que presenció el episodio, habló con A24 y describió cómo vivió las horas de tensión y cómo se encuentra su sobrina: “Mi sobrina está internada, está durmiendo, pero sí está en una crisis bastante fuerte. Estamos esperando que los médicos nos digan si puede irse a la casa o si seguirá internada hasta que se estabilice”, contó.

La mujer destacó que su sobrina no recuerda con claridad lo que pasó: “Todavía no se acuerda de casi nada de lo que vivió ayer. Solo pudimos hablar un poco y me dijo que la nena que llevó el arma siempre fue muy buena, muy tranquila. Fueron compañeras en toda la primaria y esto nos sorprendió a todos. El departamento entero está en shock”.

Andrea también valoró la actuación de la escuela y el personal de salud: “El protocolo del colegio fue muy bueno. Los chicos no salieron corriendo solos como se decía, sino acompañados por profesores y preceptores. Salieron tranquilos y a resguardo. En el hospital también recibimos una atención excelente, desde el director hasta la gente de limpieza estuvieron pendientes de los niños, los docentes y los padres”.

Por último, hizo un pedido a la comunidad: “Lo único que pido es que no le echen la culpa a la nena. No es momento de buscar culpables, sino de contener y ayudar a esta criatura y a todos los que estuvimos en el colegio ayer. Necesitamos acompañamiento para que esto no vuelva a pasar”.

Un día de tensión en La Paz, Mendoza

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana, alrededor de las 9, cuando la rutina escolar se vio interrumpida de manera abrupta. Según relataron testigos, la estudiante de primer año ingresó al colegio con el arma de fuego que pertenece a su padre, un policía de la provincia de San Luis.

La joven fue vista caminando por los pasillos del establecimiento con el arma en la mano. En medio de la conmoción, el personal escolar activó el protocolo de emergencia y evacuó el edificio para garantizar la seguridad de los demás alumnos y docentes.

Durante aproximadamente cinco horas, la adolescente permaneció dentro de la escuela con el arma, lo que generó un amplio operativo policial y la presencia de equipos de negociación especializados.

Fuentes policiales confirmaron que el arma fue disparada en al menos tres oportunidades, aunque afortunadamente no hubo heridos. Finalmente, tras un trabajo de contención psicológica, la joven accedió a entregar el arma y fue trasladada en ambulancia al hospital para recibir asistencia médica.

Hasta el momento no trascendieron los motivos que llevaron a la estudiante a tomar esta drástica decisión. Los investigadores trabajan para determinar el detonante del episodio, mientras que el Ministerio de Seguridad de Mendoza abrió un sumario para establecer cómo la menor tuvo acceso al arma reglamentaria de su padre.

Desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza informaron que se activarán los equipos de Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario para asistir a la comunidad educativa de la escuela Marcelino Blanco, incluyendo a los compañeros de curso y a los docentes que estuvieron presentes en la situación.