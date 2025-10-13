La insólita pregunta de La Joaqui que hizo estallar a Damián Betular en MasterChef Celebrity: "Me quiero ir"

Ante la insistencia, Wanda le dio luz verde para que hiciera su consulta. Entonces, La Joaqui preguntó: "¿Romana es con tuco o con crema?", lo que provocó la reacción inmediata de Betular: "No, me quiero ir".

Más tarde, en las entrevistas, ambas participantes reflexionaron sobre el plato: "A la romana me suena a pomarola", comentó La Joaqui, mientras que Momi coincidió: "A mí también".

¿Qué hizo explotar a La Joaqui horas antes del debut de MasterChef Celebrity?

En la previa al estreno de MasterChef Celebrity, el ciclo culinario de Telefe que tiene a Wanda Nara al frente y reúne a un grupo de famosos, La Joaqui —una de las participantes confirmadas— lanzó un comentario filoso que generó revuelo.

La situación se dio en la cuenta oficial de Instagram del canal, donde se publicó un video exclusivo del detrás de escena del programa.

En las imágenes se puede ver a La Joaqui junto al periodista Esteban Mirol, ambos involucrados en la preparación de una receta con chocolate.

Durante la grabación, la cantante se mostró distendida y comenzó a entonar “A esa”, el clásico de Pimpinela, mientras cocinaba.

"A esa que te aparta de mí / Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo / Ve y dile", canta La Joaqui en el video que rápidamente se viralizó.

Sin embargo, en los comentarios del posteo, varios usuarios la cuestionaron por no prestar atención a las indicaciones del chef.

Frente a las críticas, la artista no se quedó callada y respondió con contundencia: "Hay gente que es medio bol… o se hace. ¿No se dan cuenta de que estamos descansando? Jajajajaja. Vivan y dejen vivir", fue el mensaje que dejó La Joaqui, dejando en claro su postura.