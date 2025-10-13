Ahora se pueden tramitar dos pensiones desde la app Mi ANSES: paso a paso cómo hacerlo

Monto actualizado de la PUAM en octubre 2025

Haber mensual: $261.038,70

Bono previsional: $70.000

Total a cobrar: $331.038,70

anses-paginapng (3) Para tramitar la PUAM desde la aplicación oficial de ANSES.

Cómo tramitar la PUAM desde Mi ANSES

Para iniciar el trámite de la PUAM desde la aplicación Mi ANSES, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar los datos personales y vínculos familiares en la sección Información Personal > Datos personales y familiares.

Ir a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y completar los pasos indicados.

Una vez finalizado el trámite, el estado de la solicitud puede consultarse en Información Personal > Consulta de expediente.

Qué es la pensión derivada por fallecimiento de un jubilado

La Pensión Derivada es una ayuda económica destinada a familiares de jubilados fallecidos, para acompañar a sus cónyuges, convivientes o hijos menores.

Quiénes pueden solicitarla y requisitos:

Cónyuge: presentar partida de matrimonio actualizada (emitida hasta un año antes de la solicitud y no más de seis meses antes del fallecimiento).

Conviviente: acreditar cinco años de convivencia (o dos si tienen hijos en común).

Hijos: ser menor de 18 años y soltero. Si el hijo tiene discapacidad y estaba a cargo del jubilado, no hay límite de edad (en este caso, el trámite debe hacerse de forma presencial).

Cómo tramitar la pensión derivada online desde Mi ANSES

Los familiares del jubilado fallecido pueden solicitar la pensión entre los 10 días hábiles y los seis meses posteriores al fallecimiento. Para hacerlo desde la app Mi ANSES: