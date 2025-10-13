Conmoción en Chaco: el cuerpo de Gabriela Arací Barrios fue encontrado sin vida y su pareja fue arrestada

Gabriela Arací Barrios había desaparecido el domingo en Avia Terai, provincia de Chaco. Su cuerpo fue hallado en la casa de un hombre de 33 años con el que mantenía una relación y que quedó detenido y acusado de femicidio.
Gabriela Arací Barrios, de 20 años, fue hallada muerta en la casa de su pareja, Jesús “Huesa” Salvatierra, quien quedó detenido. La joven estaba desaparecida desde el domingo y su moto había sido encontrada calcinada.
Después de dos días de búsqueda, la Policía de Chaco encontró muerta a Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años que estaba desaparecida desde la madrugada del domingo en Avia Terai, una localidad ubicada en el centro de la provincia.
Barrios había salido de su casa en el barrio 108 Viviendas y no volvió a tener contacto con su familia. Su madre, al no poder ubicarla, hizo la denuncia y la policía activó el protocolo de búsqueda de personas.
Durante los rastrillajes realizados el domingo, los agentes hallaron la moto de la joven completamente calcinada dentro de una vivienda abandonada. Ese hallazgo llevó a una serie de allanamientos que culminó con la detención de cuatro hombres y una mujer por haber estado con la víctima antes de su desaparición.
Uno de ellos, Jesús “Huesa” Salvatierra, de 33 años, mantenía una relación sentimental con Gabriela y presentaba heridas compatibles con un posible intento de defensa por parte de ella.
Este lunes, los investigadores regresaron a la casa del detenido y realizaron un operativo con drones y perros rastreadores del Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña. Fue allí donde se produjo el escalofriante hallazgo.
Un perro entrenado para detectar restos humanos marcó una zona puntual del terreno. Al revisar el lugar, los agentes hallaron un pozo cloacal cubierto con una tapa de cemento. Al destaparlo, personal de Bomberos descubrió una bolsa de arpillera amarilla con el cuerpo de una mujer parcialmente desnuda, que luego fue identificado como el de Gabriela Barrios.
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Sáenz Peña para realizar la autopsia que determinará la causa de muerte.
Durante el allanamiento, los peritos secuestraron cuatro cuchillos, prendas con manchas de sangre, un mantel, una moto RX 150 cc y un equipo de radio portátil, todos remitidos a peritaje científico.
Los investigadores también analizan audios que registrarían una discusión entre Barrios y Salvatierra horas antes del crimen.
El fiscal Marcelo Soto ordenó la imputación inmediata del detenido y dispuso la continuidad de las pericias en la vivienda. Además, se investiga la posible participación o encubrimiento de las otras personas demoradas.
La causa, que en un principio fue caratulada como desaparición, ahora se investiga como femicidio.