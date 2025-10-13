El INDEC dará la inflación de septiembre de 2025: a cuánto podría llegar el índice

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de septiembre se ubicaría en torno al 2,1%, lo que representaría una aceleración de 0,3 puntos respecto a agosto. De confirmarse, sería la primera vez en cuatro meses que el indicador supera el 2%.

Este martes se difundirá el dato del noveno mes del año.

Entre las consultoras que elaboran estimaciones propias, Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto, proyectó una inflación del 2,3% mensual, acumulando 22,7% en los primeros nueve meses del año.

Qué muestra la inflación porteña y las expectativas

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) informó que la inflación porteña fue de 2,2% en septiembre, un alza de 0,6 puntos respecto a agosto. Ese dato anticipa una tendencia similar a nivel nacional.

Los economistas coinciden en que los precios regulados (como transporte, combustibles y servicios públicos) y los productos estacionales fueron los principales motores del aumento. A la vez, advierten que el consumo débil y los salarios rezagados contuvieron una suba mayor.

Qué puede pasar en los próximos meses

De cara al último trimestre del año, las consultoras prevén que la inflación se mantendrá entre el 2% y 2,5% mensual, dependiendo de la estabilidad del tipo de cambio y del impacto del clima electoral.