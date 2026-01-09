La convivencia menos pensada: con qué mediáticos asesinos comparte prisión Nicolás Payarola

Embed

Qué otro futbolista de la Selección Argentina denunciaría a Nicolás Payarola

Nicolás Payarola, exabogado de figuras mediáticas como Wanda Nara y L-Gante, permanece detenido desde fines de noviembre, acusado de múltiples maniobras de estafa que involucran a varios de sus propios clientes. La causa, que ya generó un fuerte impacto público, podría sumar en los próximos días un nuevo y resonante capítulo.

Además de la denuncia presentada por Gonzalo Montiel y su familia —quienes lo acusan de una estafa por una suma cercana a los 700 mil dólares—, comenzó a circular la versión de que otro futbolista de la Selección Argentina estaría evaluando avanzar judicialmente contra el letrado por una situación similar.

La información fue revelada por Carlos Salerno en Desayuno Americano (América TV), donde el periodista dio detalles de la sospecha que habría manifestado otro campeón del mundo al conocer el caso de Montiel. "Uno de los estafados es Montiel, está hecha la denuncia y no está en esta foto", adelantó al aire.

Salerno explicó que el posible damnificado tomó dimensión de lo ocurrido tras una conversación reciente con la familia del defensor de River: "Yo no sé si el otro va a querer meterse en este lío. Porque ayer fue el cumpleaños de la mamá de Montiel (Marisa) y este otro campeón del mundo le dijo: 'che, vengo viendo lo del abogado, sabés que a mí me pasó algo parecido, yo le di una plata a un hermano mío y se metió'. Y le dice: '¿Por qué no denunciás?'".

Sin dar a conocer el nombre del futbolista, el periodista dejó una incógnita abierta que rápidamente encendió las especulaciones. "El que podría llegar a denunciar a Payarola por una estafa está en esta foto. Vamos a ver si avanza y yo les cuento. Por ahora la cosa viene así".

Incluso, durante el programa, Salerno hizo un gesto apartando con sus manos a un sector de la imagen en el que se encontraban Lionel Messi, Cuti Romero y Ángel Di María, lo que alimentó aún más las conjeturas.