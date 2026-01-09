A24.com

La convivencia menos pensada: con qué mediáticos asesinos comparte prisión Nicolás Payarola

Nicolás Payarola se encuentra en prisión preventiva en el penal de Melchor Romero, donde habría logrado entablar un vínculo de contención y buena convivencia con otros internos muy reconocidos.

9 ene 2026, 19:33
Nicolás Payarola comenzó el 2026 tras las rejas, acusado de una serie de estafas que tuvieron como víctimas a distintos clientes. El caso más resonante es el que involucra a Gonzalo Montiel y a su familia, pero no fue el único. La Justicia le imputa más de once hechos de estafa, cometidos, presuntamente, contra personas que confiaron en él como su abogado. Entre los damnificados también figura la hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, lo que amplificó aún más el impacto público de la causa.

En primera instancia, el letrado pasó la Navidad detenido en la comisaría 2ª de Tigre. Días después, fue trasladado al penal de Melchor Romero, donde quedó alojado en la Unidad Carcelaria 61 de La Plata y comparte prisión nada menos que con los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, así lo contaron en DDM (América TV).

"El 18 de enero se cumplen seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa. Uno nunca hubiese pensado que, en el mismo penal donde hoy están, en Melchor Romero, estaría Nicolás Payarola. Comparten muchas cosas y tienen buen vínculo. Los rugbiers son una especie de contención", dijo Guido Zaffora en el ciclo.

Mientras tanto, e exabogado continúa bajo prisión preventiva mientras la Justicia avanza con la investigación. En paralelo, se siguen analizando las pruebas y la documentación secuestrada durante los allanamientos realizados tanto en su domicilio como en su estudio profesional, claves para determinar el alcance total de las estafas que se le imputan.

Qué otro futbolista de la Selección Argentina denunciaría a Nicolás Payarola

Nicolás Payarola, exabogado de figuras mediáticas como Wanda Nara y L-Gante, permanece detenido desde fines de noviembre, acusado de múltiples maniobras de estafa que involucran a varios de sus propios clientes. La causa, que ya generó un fuerte impacto público, podría sumar en los próximos días un nuevo y resonante capítulo.

Además de la denuncia presentada por Gonzalo Montiel y su familia —quienes lo acusan de una estafa por una suma cercana a los 700 mil dólares—, comenzó a circular la versión de que otro futbolista de la Selección Argentina estaría evaluando avanzar judicialmente contra el letrado por una situación similar.

La información fue revelada por Carlos Salerno en Desayuno Americano (América TV), donde el periodista dio detalles de la sospecha que habría manifestado otro campeón del mundo al conocer el caso de Montiel. "Uno de los estafados es Montiel, está hecha la denuncia y no está en esta foto", adelantó al aire.

Salerno explicó que el posible damnificado tomó dimensión de lo ocurrido tras una conversación reciente con la familia del defensor de River: "Yo no sé si el otro va a querer meterse en este lío. Porque ayer fue el cumpleaños de la mamá de Montiel (Marisa) y este otro campeón del mundo le dijo: 'che, vengo viendo lo del abogado, sabés que a mí me pasó algo parecido, yo le di una plata a un hermano mío y se metió'. Y le dice: '¿Por qué no denunciás?'".

Sin dar a conocer el nombre del futbolista, el periodista dejó una incógnita abierta que rápidamente encendió las especulaciones. "El que podría llegar a denunciar a Payarola por una estafa está en esta foto. Vamos a ver si avanza y yo les cuento. Por ahora la cosa viene así".

Incluso, durante el programa, Salerno hizo un gesto apartando con sus manos a un sector de la imagen en el que se encontraban Lionel Messi, Cuti Romero y Ángel Di María, lo que alimentó aún más las conjeturas.

