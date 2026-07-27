"Estaba al acecho": Brenda Asnicar y Laura Esquivel revelaron un fuerte recuerdo de Juan Darthés en Patito Feo

Para la actriz, esa percepción de confianza también hizo más difícil procesar lo ocurrido cuando la denuncia de Fardín tomó estado público. Esquivel recordó, además, el rol que tenía el equipo de producción en el cuidado de los jóvenes que formaban parte del elenco: “Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo”.

Otro de los puntos que surgió durante la charla fue el modo en que se organizaban las giras y las diferencias en el acompañamiento que tenía cada integrante del elenco. Asnicar recordó que su madre había puesto una condición para que pudiera viajar y remarcó que no todos contaban con ese mismo respaldo: “El resto era mucho más vulnerable. Fue una exigencia nuestra. Mi mamá me dijo: ‘Vos no viajás si yo no voy con vos’”. Esquivel confirmó que ella también viajaba acompañada por su madre. Con el paso del tiempo, ambas pudieron reconocer que esa presencia familiar significaba una protección adicional en un contexto en el que eran muy jóvenes y pasaban largos períodos fuera del país.

Las declaraciones se conocen después de que la Justicia brasileña dejara firme, en mayo de 2026, la condena a seis años de prisión contra Darthés, en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia que Thelma Fardín realizó en 2018.

Qué dijo Laura Esquivel sobre las terribles críticas que recibió por felicitar a España tras haber ganado el Mundial

Laura Esquivel quedó en el centro de una inesperada polémica tras felicitar a España por la consagración en el Mundial 2026. “Felicidades querida España. Estoy muy feliz por ustedes. Lxs adoro”, escribió en Instagram la exprotagonista de Patito Feo.

Ese saludo derivó en una ola de críticas por sus palabras afectuosas hacia la selección que venció a la Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

En respuesta a los cuestionamientos, la actriz aclaró: “Nunca le falté el respeto con nada en mis redes. Me llama la atención la cantidad de mensajes superagresivos que estoy recibiendo de un montón de países. No solo hoy, sino siempre que mi país jugaba”.

Tras detectar la magnitud de los mensajes en su contra, Esquivel decidió grabar un video y subirlo a Instagram para explicar su postura, sorprendida por el nivel de agresión que recibió en las últimas horas por su felicitación a la selección española.

“Cuando terminó el partido realmente no tenía palabras para expresar la tristeza que sentía sabiendo que seguramente iba a ser el último Mundial de Messi. Y dentro de ese pensamiento lo que sí tenía muy seguro era que tenía que felicitar al país que había ganado”, comenzó su descargo.

Luego defendió su gesto y remarcó la sorpresa que le generaron ciertos comentarios: “Creo que no tiene nada de malo, ojalá pudiéramos hacer eso siempre en vez de crear separación poder reconocer. Muchos se ve que lo entendieron mal, negativo. Yo no soy una persona futbolera pero sí siento los mundiales muy a pecho. Me han llovido comentarios de todo tipo, el nivel de agresión no llega ni a Plutón”.

Más adelante, reafirmó su identidad y vínculo con el país: “Para todos aquellos que entraron a mis redes para bardearme y decirme algo feo, quiero que sepan que yo nací en Argentina, me crié en Argentina, vivo en Argentina, elijo mi país cada día, salgo adelante, pago mis impuestos y represento a mi país no solo en mi propio país sino también afuera y me da mucha honra y estoy agradecida y feliz”.

Con tono reflexivo, agregó: “Hay mucho por pensar me parece, no quería dejar pasar este tema porque cada vez que seguía leyendo sus mensajes no lo podía creer”.

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje conciliador: “Soy una persona transparente y sentí la necesidad de tener que hablar más allá de que no era necesario. Me duele que pase esto con un comentario que causó mucha sensibilidad en muchas personas así que lo lamento si lo sintieron así. Priorizo siempre la amabilidad antes que la agresión y quiero seguir trayendo un mensaje de más paz entre nosotros”.