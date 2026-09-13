El mensaje de Thiago Medina a un año del grave accidente en moto y el dramático recuerdo de Daniela Celis

“Nunca dejen de agradecerle a Dios y de pedirle un día más de vida, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. La vida puede cambiar en un segundo”, continuó.

“Los quiero muchísimo a todos y quiero agradecerles de corazón por haber orado por mí, por acompañarme y por estar presentes en ese momento tan difícil”, precisó Thiago Medina.

En otro posteo vía Instagram, el joven de La Matanza le dedicó especiales palabras a su expareja, Daniela Celis, quien lo acompañó de cerca en ese duro momento.

“Y también quiero agradecerte a vos, Dani, que estuviste en todo momento apoyándome, especialmente en esta situación. Sabés que te quiero muchísimo y que, pase lo que pase, siempre vamos a ser familia”, resaltó.

“Quiero agradecerte también por haberte puesto la mochila al hombro durante ese mes y haber cargado con tantas cosas. Sé que no fue fácil para vos, y valoro muchísimo todo lo que hiciste”, valoró Thiago a Daniela.

Y cerró sobre el sentimiento de cariño que los une: “Dentro de todo lo malo, algo lindo salió de todo esto: hoy estoy acá, y podemos seguir juntos viendo crecer a nuestras hijas y acompañándolas en cada etapa de sus vidas. Te quiero muchísimo, hoy y siempre. Gracias por todo, Dani”.

El recuerdo de Daniela Celis por el accidnte de Thiago Medina

Daniela Celis, por su parte, publicó desde su cuenta en Instagram un extenso mesaje recordando el dramático accidente en moto de Thiago Medina que la marcó para siempre.

“Un año de la peor pesadilla de mi vida. Jamás en estos 30 años sentí tanto miedo como en esos 28 días infinitos. Escribo esto mientras me late fuerte el corazón y me transpiran las manos. Lo recuerdo y me genera sensaciones en el cuerpo que no puedo controlar”, comenzó.

“Ese maldito llamado, que la voz de mi cabeza no se me va. Todos a mi alrededor diciéndome que era difícil que vivas y yo con nuestras dos hijas diciéndole que papá iba a volver”, recordó sobre aquel día.

Y cómo ese momento aún sigue teniendo repercusión en su día a día: “Este año, cada llamado que recibo de la nada, me asusta. El no saber qué es lo que está pasando. Cada vez que alguien que quiero no me avisa cuando llega, siento la necesidad de contactarlo y buscarlo”.

“Valoren cada segundo de vida de la persona que tienen al lado, les juro que no saben lo importante que es hasta que lo pierden. Gracias a Dios, los médicos y a ustedes, hoy Thiago está con nosotros”, cerró Pestañela emocionada.