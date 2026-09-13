Las fotos del íntimo cumpleaños de Lizy Tagliani y el especial saludo de su marido Sebastián Nebot

Por su parte, la actriz y conductora comentó la publicación también emocionada: "Te amo. Amo nuestra familia". El festejo fue algo privado ambientado con globos, una torta y flores, en un momento de celebración por ese día tan especial para Lizy Tagliani y su marido, quienes se casaron en marzo de 2023.

El increíble error de Lizy Tagliani al comprar la camiseta de la Selección a su hijo Tati por el Mundial

Lizy Tagliani comentó la desopilante equivocación que cometió al intentar comprarle la camiseta de la Selección Argentina a su hijo Tati para el Mundial 2026.

Fue a través de un divertido video que compartió la conductora en su cuenta de Instagram donde explicó en detalle qué fue lo que le pasó y desató las risas de sus seguidores.

“Yo, como buena madre, me fui hoy a comprarle el equipo de la Selección y la remera de Messi a mi hijo, al Tati. Claro, me olvidé que antes que mami, fui una trava, pero travas de las de antes. De las que no sabíamos nada de fútbol, de las que solo mirábamos los partidos para mirarle las piernas a Maradona con ese short espectacular que le quedaba espectacular”, explicó Lizy Tagliani.

“Las que queríamos tener el pelo largo como Grecia Colmenares, las que queríamos tener las bubis de Moria Casán, la frescura de Susana Giménez. ¡Esa trava! No como ahora que por suerte todo el mundo elige y ya sabe de todo y hace lo que sueña y lo que más le gusta. No, de las otras”, continuó divertida.

Y ahí reveló que finalmente se confundió la camiseta de la Selección con la de un club por los mismos colores y fue su marido Sebastián Nebot quien la alertó de su equivocación.

"Veo un local todo celeste y blanco y arriba decía La acadé, yo fui y se lo compré. Y acá está, se lo muestro a Sebastián re contenta, le muestro una foto, y bueno, ahí me explicó todo”, cerró entre risas Lizy Tagliani.