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Crimen del piloto: allanaron la casa del principal acusado y secuestraron un arma

La Policía de Misiones realizó un operativo en la vivienda del ex suegro del empresario hotelero, señalado como el principal sospechoso del homicidio. También incautaron prendas de vestir.

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Allanaron la casa del principal acusado y secuestraron un arma. (Foto: Redes Sociales)

Allanaron la casa del principal acusado y secuestraron un arma. (Foto: Redes Sociales)

La Policía de Misiones allanó este sábado la casa del principal acusado por el asesinato de Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, el empresario hotelero y piloto de automovilismo que fue asesinado el viernes en Puerto Iguazú. Durante el procedimiento realizado en la propiedad de Ángel Ramón A. Z., de 82 años, los investigadores encontraron y secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, que será sometida a peritajes.

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Uno de los delincuentes le disparó desde atrás cuando intentaba escapar. (Foto: captura)

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Regional V de la Policía de Misiones, por orden del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú. La vivienda allanada está ubicada sobre la calle Félix de Azara y fue inspeccionada en el marco de la investigación por el crimen.

Además del arma de fuego, los agentes secuestraron un pantalón, un par de zapatillas y una campera, elementos que serán analizados para determinar si pueden aportar información clave para la causa. Ángel Ramón A. Z. es el exsuegro de Alfredo Wiebel y fue señalado por la Justicia como el principal sospechoso del homicidio.

El hombre fue localizado el viernes en una clínica privada de Puerto Iguazú, donde ingresó luego del crimen. Tras ser identificado, la Justicia ordenó su detención y actualmente permanece internado bajo custodia policial.

La pistola secuestrada durante el procedimiento ser&aacute; sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el homicidio. (Foto: gentileza El Territorio)

La pistola secuestrada durante el procedimiento será sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el homicidio. (Foto: gentileza El Territorio)

Los investigadores ahora intentan establecer si el arma encontrada en su domicilio fue utilizada en el ataque contra Wiebel y si existe una conexión directa entre la pistola secuestrada y la bala que terminó con la vida del empresario.

Cómo fue el asesinato en Puerto Iguazú

El crimen ocurrió cerca de las 11.15 del viernes, en un predio en construcción ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial de Puerto Iguazú.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a Alfredo Wiebel tendido en el suelo y sin signos vitales. El médico policial confirmó que presentaba una herida de arma de fuego, aparentemente provocada por un proyectil calibre 9 milímetros.

Según trascendió en medios locales, la víctima y su ex suegro habrían mantenido una discusión antes del disparo. La investigación busca determinar qué ocurrió dentro del predio, cómo era el vínculo entre ambos y cuál fue el motivo del enfrentamiento.

El principal sospechoso, &Aacute;ngel Ram&oacute;n Zalazar, se encuentra internado en una cl&iacute;nica privada.&nbsp;

El principal sospechoso, Ángel Ramón Zalazar, se encuentra internado en una clínica privada.

Quién era Alfredo Matías Wiebel Giampaoli

Alfredo Wiebel tenía 48 años y era un reconocido empresario de Puerto Iguazú, con una trayectoria vinculada al sector hotelero y gastronómico de Misiones.

Junto a su hermano era propietario de la franquicia Holy, un restobar con presencia en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas. Además, estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, uno de sus principales emprendimientos.

Su nombre también era conocido en el mundo del automovilismo. Wiebel fue piloto de carreras y participó en distintas categorías, tanto a nivel provincial como nacional. Compitió en disciplinas como el rally, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000, donde participó dentro de la Clase B.

En pocas palabras

  • Allanamiento clave: La Policía de Misiones allanó la casa del principal sospechoso por el crimen de Alfredo Wiebel Giampaoli.
  • Hallazgo de arma: Incautaron una pistola calibre 9 mm y prendas de vestir que serán peritadas.
  • Sospechoso detenido: El ex suegro de la víctima, de 82 años, se encuentra internado y bajo custodia policial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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