Crimen del piloto: allanaron la casa del principal acusado y secuestraron un arma

La pistola secuestrada durante el procedimiento será sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el homicidio. (Foto: gentileza El Territorio)

Los investigadores ahora intentan establecer si el arma encontrada en su domicilio fue utilizada en el ataque contra Wiebel y si existe una conexión directa entre la pistola secuestrada y la bala que terminó con la vida del empresario.

Cómo fue el asesinato en Puerto Iguazú

El crimen ocurrió cerca de las 11.15 del viernes, en un predio en construcción ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial de Puerto Iguazú.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a Alfredo Wiebel tendido en el suelo y sin signos vitales. El médico policial confirmó que presentaba una herida de arma de fuego, aparentemente provocada por un proyectil calibre 9 milímetros.

Según trascendió en medios locales, la víctima y su ex suegro habrían mantenido una discusión antes del disparo. La investigación busca determinar qué ocurrió dentro del predio, cómo era el vínculo entre ambos y cuál fue el motivo del enfrentamiento.

El principal sospechoso, Ángel Ramón Zalazar, se encuentra internado en una clínica privada.

Quién era Alfredo Matías Wiebel Giampaoli

Alfredo Wiebel tenía 48 años y era un reconocido empresario de Puerto Iguazú, con una trayectoria vinculada al sector hotelero y gastronómico de Misiones.

Junto a su hermano era propietario de la franquicia Holy, un restobar con presencia en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas. Además, estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, uno de sus principales emprendimientos.

Su nombre también era conocido en el mundo del automovilismo. Wiebel fue piloto de carreras y participó en distintas categorías, tanto a nivel provincial como nacional. Compitió en disciplinas como el rally, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000, donde participó dentro de la Clase B.