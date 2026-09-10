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Preocupación en la Fórmula 1 por el nuevo circuito de Madrid: "Choqué con todos los muros"

A horas del estreno del Madring, varios pilotos advirtieron sobre la dificultad del nuevo circuito, marcado por los muros cercanos, las curvas rápidas y el escaso margen de error.

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Preocupación en la Fórmula 1 por el nuevo circuito de Madrid. (Foto: IA)

Preocupación en la Fórmula 1 por el nuevo circuito de Madrid. (Foto: IA)

La Fórmula 1 desembarca por primera vez en el Madring y la expectativa por el estreno del nuevo circuito de Madrid comenzó a mezclarse con una dosis de preocupación entre los pilotos. Muros muy cercanos, curvas rápidas, sectores ciegos, frenadas complicadas y una pista completamente desconocida aparecen entre las principales advertencias.

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Uno de los más contundentes fue Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, quien después de probar el trazado virtualmente dejó una frase que encendió las alarmas: “En el simulador, choqué con todos los muros”.

El francés puso especial atención en las frenadas y en la evolución que tendrá el asfalto durante las primeras sesiones. “Creo que va a ser muy desafiante, probablemente con mucha evolución de la pista, zonas de frenada algo complicadas que no son completamente rectas”, explicó.

El francés fue todavía más lejos al anticipar un fin de semana con incidentes: “Pongo mi dinero en que habrá bandera roja. Eso seguro”.

Gasly no está solo. Distintos pilotos coincidieron en las horas previas al comienzo de la actividad en que el Madring será uno de los grandes desafíos de la temporada, fundamentalmente porque nadie cuenta con experiencia real de competición en el trazado.

Franco Colapinto también avisó: “Será difícil”

Franco Colapinto en la conferencia de prensa del GP de Madrid en Espa&ntilde;a. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto en la conferencia de prensa del GP de Madrid en España. (Foto: Reuters)

El argentino vivió en la capital española durante parte de su carrera y reconoció que disputar allí un Gran Premio representa algo especial. “Para mí es un sueño hecho realidad correr acá, volver a Madrid, donde empecé a correr y donde viví. Me hace muy feliz, pero será difícil”, aseguró.

El piloto de Alpine también pasó largas horas trabajando en el simulador para aprender un trazado en el que las referencias serán completamente nuevas. La incógnita no pasa solamente por memorizar las 22 curvas, sino por descubrir cuánto grip tendrá realmente el asfalto, dónde estarán los límites y cuánto podrán acercarse los pilotos a los muros sin comprometer el auto.

Colapinto admitió que las características del fin de semana podrían complicar la búsqueda de una puesta a punto adecuada: “Por las condiciones va a ser un poco más difícil”.

Para el argentino, las primeras vueltas del viernes serán fundamentales para comprobar cuánto de lo aprendido virtualmente puede trasladarse al circuito real.

Franco Colapinto en la conferencia de prensa del GP de Madrid en Espa&ntilde;a. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto en la conferencia de prensa del GP de Madrid en España. (Foto: Reuters)

La advertencia de Verstappen sobre los accidentes en el Madring

Max Verstappen también advirtió sobre la dificultad del nuevo circuito de Madrid después de probarlo en el simulador. “Va a ser realmente difícil. No es un circuito fácil en absoluto”, señaló el piloto de Red Bull.

El neerlandés puso especialmente el foco en los sectores de alta velocidad y la cercanía de las protecciones. Según explicó, el Madring “parece tener algunos puntos que tienden a provocar accidentes fuertes”, una característica que aumenta el riesgo ante cualquier error.

Alonso: un desafío incluso para los más experimentados

Fernando Alonso también se refirió a la dificultad que representa llegar a un circuito completamente nuevo. El bicampeón mundial destacó el carácter especial de competir nuevamente frente al público español, pero reconoció que el Madring representará un desafío por las características de los actuales monoplazas y por la ausencia de experiencia previa sobre el trazado.

Carlos Sainz: “Uno de los circuitos más difíciles”

Si alguien conoce especialmente el proyecto Madring es Carlos Sainz. El madrileño siguió de cerca el desarrollo del circuito y llegó al fin de semana destacando tanto su espectacularidad como su dificultad. “Va a ser uno de los circuitos más difíciles para los pilotos”, anticipó.

Sainz explicó que el trazado tiene características de varios circuitos especialmente exigentes del calendario. Entre las referencias aparecen Jeddah, Bakú e incluso Macao, principalmente por la combinación de velocidad y cercanía de los muros.

También señaló sectores especialmente delicados, como la curva 18 y La Monumental.

Bortoleto encontró similitudes con Bakú y Melbourne

Gabriel Bortoleto también utilizó el simulador para comenzar a conocer el escenario madrileño. El brasileño encontró semejanzas con dos circuitos conocidos por características muy diferentes.

Es una pista un poco parecida con Bakú, con más grip, menos ondulaciones probablemente, y también tiene un estilo parecido a Melbourne”, analizó.

La Monumental, la curva que concentra todas las miradas

Uno de los sectores que más expectativa genera es La Monumental, la curva 12 del circuito. Se trata de un giro peraltado de aproximadamente medio kilómetro, con una inclinación que alcanza el 24% y una salida prácticamente ciega. Los pilotos permanecerán varios segundos bajo una elevada carga lateral antes de salir hacia otro sector del circuito.

Williams describió el desafío con claridad: ninguna otra curva del calendario somete de esa manera al auto, los neumáticos y el piloto.

El Madring tendrá 5,416 kilómetros, 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas. La pista combina el sector más estrecho alrededor de IFEMA con una parte rápida y fluida que atraviesa Valdebebas.

A eso se suma otra incógnita: el asfalto es completamente nuevo y tendrá poca goma durante las primeras vueltas. A medida que los autos circulen, la adherencia podría cambiar rápidamente, modificando las referencias de frenado de una sesión a otra.

Los antecedentes tampoco pasan inadvertidos. Durante las pruebas de Fórmula 3 realizadas antes del Gran Premio hubo varias interrupciones, algo que aumentó la atención sobre lo que puede ocurrir cuando los monoplazas de F1 salgan a pista.

Días y horarios del GP de España

La actividad comenzará el viernes 11 de septiembre con la primera práctica libre desde las 8.30 de Argentina y la FP2 desde las 12.

El sábado, la FP3 comenzará a las 7.30, mientras que la clasificación será desde las 11.

La primera carrera de Fórmula 1 de la historia en el Madring se disputará el domingo 13 de septiembre desde las 10 de Argentina, con un total de 57 vueltas.

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