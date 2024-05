"Mami me arrastró por todo el piso": conmoción en Misiones por la muerte de una nena de 13 años

maltrato infantil misiones.jpg El incidente ocurrió en el barrio Milagros, donde Daniela residía

En el mensaje, que forma parte del sumario policial, Daniela expresaba: "Mami me cazó los cabellos, me arrastró por todo el piso y me duele todo, todo". Este testimonio, junto con declaraciones de vecinos que corroboran situaciones de violencia doméstica, llevó a las autoridades judiciales a ordenar la realización de una autopsia.

La intervención arrojó como resultado que la causa de muerte fue “asfixia por ahorcamiento”, sin ninguna otra lesión, ni reciente ni antigua, así como "tampoco signos compatibles con abuso sexual".

Por otro lado, de acuerdo a la prensa local, el padre de Daniela brindó declaración testimonial. Se supo que el hombre, quien está separado de la mujer ahora sospechada, fue alertado por otro de sus hijos sobre la situación y fue quien llevó a Daniela al hospital en busca de ayuda.

Maltrato infantil en Misiones: el relato de los vecinos

Sobre la muerte, una vecina, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató a El Territorio: "La mamá siempre les pegaba a los nenes, a la nena más que a todos, y la obligaba a hacer todas las cosas en la casa".

Según el mismo medio, la mujer agregó que la menor era tratada como una "esclava" y forzada a cuidar de sus hermanitos y de hijos de terceros mientras su madre salía con amigas. En este contexto, los vecinos convocaron una marcha para esta tarde bajo el lema "Justicia para Daniela".