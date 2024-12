Marta Minujín sufrió un fuerte choque con su camioneta en Monserrat

Embed

La artista plástica, por su parte, sufrió un traumatismo de tórax sin riesgo de vida. Se negó a ser trasladada por el equipo del SAME, por lo que se quedó en su vehículo a la espera de la ambulancia de su prepaga. Finalmente, fue trasladada al Instituto IDT horas después. La artista plástica resultó imputada por el hecho.

El fuerte choque causó que el Volkswagen Gol atravesara una barrera de contención, quedando detenido sobre la vereda de la Avenida Independencia, según reportó el portal La Realidad Online.

“Entre Ríos e Independencia. Choque de dos autos. Trabajan en el lugar tres unidades de bomberos. SAME con unidad de triage y tres ambulancias. Al momento se asisten dos femeninas. Corte de circulación”, expresó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a través de un parte.

Un familiar de las mujeres que se trasladaban en el Volkswagen Gol señaló que “están bien”.

“Yo llegué al accidente cuando el SAME se las había llevado, me comentaron telefónicamente cómo fue el accidente”, agregó, y precisó: “El Gol venía por Independencia en verde y el otro lo embistió en colorado, por Entre Ríos venía, es lo que me comentaron”.

Un allegado a Minujín declaró al arribar al lugar de los hechos: “Ella está lo más bien. No sé cómo están sus acompañantes porque acabo de llegar, pero ella está bien”.

En el informe policial se destacó: “Se constata situación en la cual el vehículo conducido por Minujín, transitando por Avenida Entre Ríos, colisiona contra el manejado por [Luciana] Genovese, que circulaba por la Avenida Independencia. El personal auxiliar y su acompañante resultaron lesionadas y trasladadas a los nosocomios".

"Minujín, en primer momento, se negó a ser asistida, para luego solicitar ambulancia de su obra social, siendo trasladada al Instituto del Diagnóstico con consigna policial [IDT]. Magistrado interventor dispone la intervención de Policía Federal Argentina en las actuaciones aguándose el arribo de los mismos”.