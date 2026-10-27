A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
AL ABISMO

Un error de Mike Amigorena desató la tajante reacción de Maru Botana en MasterChef: "Para, para, para"

Maru Botana se acercó a la estación de Mike Amigorena durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity y protagonizaron un momento de máxima tensión cuando la chef detectó varios errores en la preparación del actor y no dudó en corregirlo.

27 oct 2026, 23:16
Un error de Mike Amigorena desató la tajante reacción de Maru Botana en MasterChef: Para, para, para

Un error de Mike Amigorena desató la tajante reacción de Maru Botana en MasterChef: "Para, para, para"

Un error de Mike Amigorena desató la tajante reacción de Maru Botana en MasterChef: Para, para, para

Un error de Mike Amigorena desató la tajante reacción de Maru Botana en MasterChef: "Para, para, para"

Una noche cargada de tensión, nervios e incertidumbre se vivió en MasterChef Celebrity (Telefe), donde los participantes enfrentaron una nueva gala de eliminación. Con la presión de saber que uno de ellos debía abandonar las cocinas más famosas del país, cada detalle resultaba fundamental para asegurarse la continuidad en la competencia.

En esta oportunidad, el desafío consistió en preparar un lemon pie a la altura de las mejores pastelerías, una consigna que, aunque parecía sencilla, exigía precisión, técnica y un equilibrio perfecto de sabores. Desde la elaboración de la masa hasta la consistencia de la crema de limón y el merengue, los famosos tuvieron que demostrar sus habilidades para conquistar el exigente paladar del jurado y evitar convertirse en el nuevo eliminado.

En medio de la tensión, Mike Amigorena se mostró algo nervioso con la preparación y recibió la inesperada ayuda de Maru Botana, quien se acercó a su estación para darle una mano. Sin embargo, lejos de dejarle pasar los errores, la chef se mostró exigente y no dudó en corregirlo en más de una oportunidad.

"Pará, pará, pará, ¿qué es esto?", fue lo primero que preguntó Maru al observar su preparación. "La masa", respondió el actor, mientras intentaba avanzar con la receta. Sin embargo, la chef no tardó en advertirle sobre el procedimiento: "¿Por qué tanto abatidor? Leé bien la receta, no te podés equivocar", le indicó con firmeza.

Pero las correcciones no terminaron ahí. Al momento de preparar el merengue, Maru detectó otro error y volvió a intervenir para evitar que arruinara la preparación. "No te puede quedar nada de amarillo en la clara", le advirtió al notar que había restos de yema.

Ante la observación, el actor se dispuso a tirar todo y comenzar de nuevo, pero la pastelera lo frenó de inmediato: "Pará, pará, pará, ¿qué vas a hacer? Con una cáscara sacale", le aconsejó, mostrándole cómo solucionar el inconveniente sin desperdiciar los ingredientes.

Cómo estuvo el lemon pie de Mike Amigorena

Después de una preparación cargada de nervios, errores y las constantes indicaciones de Maru Botana, Mike Amigorena llegó al momento más temido de la noche: la devolución del jurado de MasterChef Celebrity (Telefe). Frente a Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, el actor presentó su lemon pie sin imaginar que recibiría una observación completamente inesperada: ¡el postre estaba salado!

"¿Cómo te fue?", quiso saber Betular antes de comenzar con la degustación. "Estresante", respondió Amigorena, resumiendo en una sola palabra las dificultades que había atravesado durante la elaboración.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el pastelero probó el lemon pie y detectó un sabor que no debía sobresalir en la preparación. "Está salado", lanzó Damián, para desconcierto del participante. "¿Salado? Lleva una pizca de sal", se defendió Mike, intentando justificar el resultado.

Pero Betular no dio el brazo a torcer y retrucó: "Para mí tiene más", dejando en evidencia que el actor había cometido otro error en una noche decisiva para su continuidad en el certamen.

Finalmente, Amigorena probó por orden de los profesionales su propio lemon pie para comprobar si la observación de Betular era acertada. Tras degustar el postre, el actor no tuvo más remedio que reconocer el error: "Está así... un poquito más de sal", admitió, dándole la razón al chef y confirmando que la preparación no había salido como esperaba.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mike Amigorena Maru Botana MasterChef Celebrity

Lo más visto