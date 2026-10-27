Un error de Mike Amigorena desató la tajante reacción de Maru Botana en MasterChef: "Para, para, para"

Pero las correcciones no terminaron ahí. Al momento de preparar el merengue, Maru detectó otro error y volvió a intervenir para evitar que arruinara la preparación. "No te puede quedar nada de amarillo en la clara", le advirtió al notar que había restos de yema.

Ante la observación, el actor se dispuso a tirar todo y comenzar de nuevo, pero la pastelera lo frenó de inmediato: "Pará, pará, pará, ¿qué vas a hacer? Con una cáscara sacale", le aconsejó, mostrándole cómo solucionar el inconveniente sin desperdiciar los ingredientes.

Cómo estuvo el lemon pie de Mike Amigorena

Después de una preparación cargada de nervios, errores y las constantes indicaciones de Maru Botana, Mike Amigorena llegó al momento más temido de la noche: la devolución del jurado de MasterChef Celebrity (Telefe). Frente a Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, el actor presentó su lemon pie sin imaginar que recibiría una observación completamente inesperada: ¡el postre estaba salado!

"¿Cómo te fue?", quiso saber Betular antes de comenzar con la degustación. "Estresante", respondió Amigorena, resumiendo en una sola palabra las dificultades que había atravesado durante la elaboración.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el pastelero probó el lemon pie y detectó un sabor que no debía sobresalir en la preparación. "Está salado", lanzó Damián, para desconcierto del participante. "¿Salado? Lleva una pizca de sal", se defendió Mike, intentando justificar el resultado.

Pero Betular no dio el brazo a torcer y retrucó: "Para mí tiene más", dejando en evidencia que el actor había cometido otro error en una noche decisiva para su continuidad en el certamen.

Finalmente, Amigorena probó por orden de los profesionales su propio lemon pie para comprobar si la observación de Betular era acertada. Tras degustar el postre, el actor no tuvo más remedio que reconocer el error: "Está así... un poquito más de sal", admitió, dándole la razón al chef y confirmando que la preparación no había salido como esperaba.