El furioso descargo de Nora Colosimo ante las acusaciones de maltrato animal contra su hija, Wanda Nara

Lejos de bajar el tono, también apuntó contra quienes criticaron a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y cuestionó las intenciones detrás de los comentarios: “Admiro a esta parte de la comunidad que tiene tiempo para poner su energía y ojos en nuestras vidas. Si la usaran para otra cosa, no estarían así como están, chusmeando vida ajena de 4 mascotas que están esterilizadas, vacunadas, alimentadas, cuidadas y felices”.

“Dejen de consumir televisión berreta. Y el vecino que tiene tiempo de llegar a la esquina y filmar propiedad y perritos privados, que me hable en privado, quiero hablarle a la cara. ¡Lo estoy esperando! Es muy clara la malicia y envidia hacia mi hija, pero más mal le desean, mejor le va”, cerró, furiosa.