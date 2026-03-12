El furioso descargo de Nora Colosimo ante las acusaciones de maltrato animal contra su hija, Wanda Nara
Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, hizo público su enojo por las duras críticas que recibió su hija a raíz del presunto mal estado de sus perritos.
Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, salió a defenderla en redes sociales luego de que se viralizara un video de sus perritos que desató una fuerte ola de críticas. En las imágenes que comenzaron a circular en distintas plataformas, varios usuarios señalaron un supuesto mal estado de las mascotas, lo que rápidamente generó cuestionamientos hacia la empresaria.
Todo comenzó cuando Gustavo Méndez publicó en sus redes sociales que en Nordelta estaban enojados con la mediática porque había dejado a sus perritos en un canil, fuera de su casa. De allí, se desató un fuerte enojo tanto de la acusada como de su mamá.
“Voy a responder en general a todas las personas que, de buena fe, se están preocupando por cuatro perros que tienen mejor vida que muchos humanos”, comenzó escribiendo Nora en el posteo que luego reposteó Wanda.
En su mensaje, explicó que los animales se encuentran en un espacio preparado especialmente para su bienestar y que la situación está supervisada por profesionales: “Están por orden de la veterinaria. Ahí fue construido ese canil para que puedan tener aire, sol y naturaleza, y estén resguardados de los autos, de los vecinos, del frío y de los carpinchos".
Lejos de bajar el tono, también apuntó contra quienes criticaron a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y cuestionó las intenciones detrás de los comentarios: “Admiro a esta parte de la comunidad que tiene tiempo para poner su energía y ojos en nuestras vidas. Si la usaran para otra cosa, no estarían así como están,chusmeando vida ajena de 4 mascotas que están esterilizadas, vacunadas, alimentadas, cuidadas y felices”.
“Dejen de consumir televisión berreta. Y el vecino que tiene tiempo de llegar a la esquina y filmar propiedad y perritos privados, que me hable en privado, quiero hablarle a la cara. ¡Lo estoy esperando! Es muy clara la malicia y envidia hacia mi hija, pero más mal le desean, mejor le va”, cerró, furiosa.