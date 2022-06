Habló la madre del joven asesinado por su abuelo en Bahía Blanca: "Escuché los tiros desde la ventana"

La mujer afirmó que el crimen se desencadenó en el marco de una pelea. "Esto fue premeditado porque cuando él le pateó la puerta, mi hijo agarró un palo de escoba para que no le pegue. Él lo miraba por la cámara para atacarlo solo para que no haya testigos. Mi hijo se golpeó más de una vez contra la cabeza para no reaccionar contra su abuelo”, agregó.

abuelo mató nieto bahía blanca.jpg El abuelo: Domingo Faustino Verna. Foto: La Nueva.

Además, contó que el joven tenía "trastornos de conducta" por lo que era difícil tratarlo. "Él es una persona enferma a la que interné en reiteradas oportunidades, pero nunca se me hubiese cruzado por la cabeza dispararle, trataba siempre de apaciguarlo. Nunca lo iba a dejar tirado en la calle”, reflexionó.

Por último, Mariel declaró: “Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico que tenía una vida por delante y terminó el secundario para tener un trabajo digno. Cuando en el trabajo pidió cambiar de parque, mi padre intervino para que no le concedan esa solicitud. Le digitaba el trabajo y hay testigos de eso, de los maltratos, como si fuese un soldado. Mi papá aplicó la milicia en la familia y la calle”.

Bahía Blanca conmocionada: ¿cómo mató el abuelo a su nieto?

El hecho ocurrió en la tarde del lunes en una casa de la calle Cobián al 600, de Bahía Blanca, donde el sospechoso se encontraba junto a su nieto. Un jefe policial detalló que, aparentemente, durante una discusión, el mayor de los hombres le disparó al joven, quien murió a raíz de las heridas sufridas.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911 acudieron al lugar integrantes del Comando de Patrullas y personal de la comisaría 4ta, con jurisdicción en la zona, quienes hallaron tendido en el piso el cuerpo del menor de los Berna. Tras el episodio acudió al lugar personal médico, de Policía Científica y el fiscal Viego, quien dio diversas instrucciones para detener como sospechoso al abuelo de la víctima.

Durante una inspección en la finca los detectives hallaron varias armas, entre ellas un revólver calibre .32, al parecer utilizado para cometer el hecho y hasta un palo de escoba quebrado. El anciano recuperó esta tarde la libertad.