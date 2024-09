"Me arrebataron la vida de mi hijo": tenía 10 años y lo mataron de un tiro mientras jugaba

Embed

En tanto, agregó: "Yo quiero saber qué le hicieron en ese UPA porque yo sé que a mi hijo no lo tocaron. Solo lo que le dieron son pinchazos en la pierna porque tenía una pelota y le habían puesto algo. No le hicieron reanimación como dijeron ellos, no hicieron nada. Yo quiero averiguar hasta las últimas consecuencias porque a mí me arrebataron la vida de mi hijo".

Cómo fue el momento en el que balearon a Thomas

Thomas Alarcón fue asesinado ayer por la tarde frente a la puerta de su casa. Estaba jugando en la vereda cuando una bala perdida lo mató.

Según narraron testigos, los agresores iban en dos motos y se estaban tiroteando entre ellos cuando una de las balas impactó en el menor. El dramático episodio ocurrió en la calle 176 casi esquina avenida Montevideo de Bernal Oeste.

De inmediato fue asistido y trasladado a la UPA de Bernal Oeste donde los médicos lograron compensarlo. Sin embargo, cuando dispusieron derivarlo al Hospital de Alta Complejidad El Cruce, sufrió un paro en el trayecto y falleció.

Thomas tenía 10 años y hacía muy pocos días había comenzado a entrenar en la categoría 2013 de fútbol infantil de la Sociedad de Fomento Viejo Bueno IAPI.

nene bernal.png

Desde la mencionada entidad emitieron un sentido comunicado en el que expresaron: "Queremos mandar nuestras condolencias a la familia de THOMAS ALARCÓN niño de 10 años ayer fallecido, tras un tiroteo en calle 176 casi esquina Av. Montevideo, donde el niño jugando en la vereda de enfrente de su casa recibió el impacto de bala, de delincuentes en dos motos que se venían tiroteando…Thomas hace poco había comenzado a venir a entrenar Fútbol infantil (CAT. 2013) en nuestra entidad la inseguridad se llevó a Thomas y el cielo a ganado otro angelito".

Pocas cuadras más adelante, los jóvenes que huían de la Policía perdieron el control de la Honda, se subieron a la vereda y chocaron con un pilote de cemento. Ambos cayeron de forma brusca al suelo. En ese momento, llegaron los efectivos y los detuvieron. Fueron identificados como Sebastián Nahuel Ruiz y Joel Pogonza. Los dos, de 18 años.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 4 a cargo de la doctora Gallo quien la caratuló como «homicidio». Asimismo, se secuestró una de las motos involucradas que tenía pedido de captura por robo.