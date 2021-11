"Me dejaste con el alma rota", el desgarrador posteo de la mamá de Lucas González

"Ayer te me fuistes nomas,me dejaste con el alma rota,con la vida parada,siempre supiste lo cuanto te amo,todos los días de nuestra vida te lo decía mi bebé,nose como se sigue,nose como me voy a levantar todos los días y no verte,nose como voy a hacer cuando te busque y no te encuentre,solo te pido que nos des toda la fuerza que necesitamos para poder seguir,hoy te busque y no te encontré, solo encontré tu tazón de homero con el matecocido preparado que dejaste antes de irte a entrenar" (sic), declaró la madre.

Además aseguró que iba a luchar con todas sus fuerzas para que se haga justicia. Esta tarde se confirmó que Gregorio Dalbon iba a ser el abogado de los familiares de Lucas González.

"Solo te digo que no voy a parar hasta ver a los culpables pudrirse en la cárcel, aunque eso me lleve toda la vida,te lo prometo hijo te lo juro bebé,mamá te ama con el alma,mamá te va a recordar todos los días de mi vida,mamá así le tome toda la vida va a luchar para que paguen por lo que te hicieron".(sic)

¿Qué le pasó a Lucas González?

El hecho ocurrió este miércoles a las 9.30 cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente y tres amigos se movilizaban en un Volkswagen Suran y al detenerse en un kiosco situado sobre la calle Luzuriaga, de Barracas, fueron interceptados por efectivos de la brigada de la Comisaría Vecinal 4C quienes, según su versión, creyeron que iban a cometer un robo.

La policía dijo que los jóvenes se negaron a ser identificados, embistieron con el vehículo a dos efectivos y tras una persecución a los tiros que se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, el futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante, dos de sus amigos fueron detenidos y un tercero escapó, aunque más tarde se presentó en sede policial con su madre y quedó aprehendido.