Daniela Christiansson mostró las tiernas fotos de Lando recién nacido con Elle y Maxi López: "Príncipe"

"Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen. Gracias a todos y feliz año", cerró el ex de Wanda Nara.

Lo cierto es que durante el 1 de enero, Daniela Christiansson celebró la llegada de su bebé con el ex futbolista con un emotivo mensaje en Instagram y además compartió las primeras imágenes del pequeño Lando, su hermana Elle y papá Maxi desde la clínica.

"No podría estar más agradecida por esta manera de terminar y empezar el año... ¡Bienvenido al mundo, pequeño príncipe Lando! 31/12/2025 ¡Y feliz Año Nuevo a todos!", compartió la modelo sueca a pura emoción y su esposo comentó con tiernos emojis.

31-12-2025¡Bienvenido Lando!♥Se va un año intenso, con mucho por agradecer.Mis hijos, la famili

La relación entre Wanda Nara y Maxi López pasó por años de absoluta tensión y cruces mediáticos pero desde hace un tiempo dio un giro inesperado hacia la paz total y hoy atraviesan un presente inmejorable compartiendo el programa MasterChef Celebrity (Telefe).

El ex futbolista se refirió a este tema en Juego Chino (Telefe): “Después de todo lo que pasó con Wanda, terminamos haciendo un programa juntos. Es algo impensado, nuestros hijos no lo pueden creer”, confesó reflexivo en diálogo con el Pelado López.

Y remarcó que incluso los tres hijos que tienen en común se sorprenden por lo bien que se llevan como familia: “Dicen que no entienden cómo terminamos otra vez juntos, compartiendo momentos y estando en el mismo programa. Al final, lo importante es esto. El objetivo es tener una buena relación por los chicos”, explicó.

Sin embargo, Maxi López fue claro al marcar que este radical giro en la relación de ambos tuvo que ver cuando a Wanda Nara pasaba por un difícil momento de salud.

“Nuestra relación cambió cuando a Wanda le diagnosticaron su enfermedad. Yo estaba en Londres y me llamó de madrugada. Viajé por ella, pero sobre todo para contener a mis hijos”, recordó.

“Ella me dijo que necesitaba que tengamos otro tipo de relación. Dejamos el pasado atrás y pusimos la energía donde debía estar: ella en recuperarse y yo en estar para mis hijos. Ahí empezamos de nuevo”, concluyó Maxi López.