Cancillería desplazó al cónsul argentino en Siria por dar "me gusta" a un posteo contra Israel

El gobierno de Javier Milei fue de los primeros en el mundo en repudiar el ataque sufrido por Israel el 7 de octubre de 2023 y se declara como aliado incondicional de ese país. Por eso, ese "me gusta", del secretario Calloni lo dejó en falsa escuadra. Y Así se lo comunicaron. Ya no presta más funciones en la representación argentina en Siria.

calloni en Casa de Gobierno Calloni (marcado con una flecha) con el canciller Cafiero y el presidente Alberto Fernández, en la Casa Rosada. Llegó a la embajada siria en el gobierno kirchnerista. (foto: Archivo)

Un "me gusta" a un mensaje inconveniente

El canciller Quirno interpretó ese gesto como una "declaración" que no debe hacer un funcionario diplomático - ni siquiera a título personal y en un ámbito ajeno a oficial - y tomó una rápida decisión.

Dispuso relevarlo de ese puesto en la representación diplomática en la capital siria. Y no solo eso. "También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina”, explicó el canciller.

Sucede que el estándar para un diplomático no es el del ciudadano común. En diplomacia no rige el mismo umbral de tolerancia que para un usuario privado de redes sociales. Un funcionario del Servicio Exterior:

Representa al Estado argentino las 24 horas , esté o no en funciones formales.

Está obligado por normas de neutralidad, prudencia y coherencia con la política exterior oficial .

Sabe - o debería saber - que toda interacción pública puede ser leída como una señal política.

Por eso, se puede concluir que un “me gusta” (en las redes) no se evalúa como un gesto trivial, sino como una validación simbólica del contenido, una adhesión implícita, o, como mínimo, una falta de distancia institucional. A eso se le agrega la estrecha relación - alianza, dijo el presidente Milei - entre la Argentina e Israel.

Quién es el diplomático desplazado

Alejandro Emanuel Calloni, según su propio perfil profesional (LinkedIn) es Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). También cuenta con una Licenciatura en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Durante su formación, también fue investigador y adscripto en cátedras de Historia de Estados Unidos y Sistemas Económicos en la UBA.

Es funcionario diplomático de carrera, con trayectoria progresiva en la Cancillería: fue becario del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) desde el año 2020. Tiene el escalafón de Cónsul de Tercera Clase (Cancillería Argentina) e ingresó al servicio exterior en 2022, en la gestión del presidente Alberto Fernández.

Había sido designado en ese momento como cónsul argentino en Siria (Embajada en Damasco). En septiembre de 2023 fue promovido como Secretario y Jefe de la Sección Consular y Comercial de la Embajada Argentina en la República Árabe Siria. En esta función actuaba como jefe consular, con responsabilidades consulares y comerciales de la misión.