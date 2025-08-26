A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

Dalila confirmó su romance con El Polaco y disparó sutil contra Barby Silenzi: "¿Quién no...?"

En medio de un show la cantante tropical se refirió a su affaire con El Polaco, donde no sólo lo confirmó sino que también aprovechó para enviarle una indirecta a Barby Silenzi, ex del rubio. Todos los detalles.

26 ago 2025, 13:18
Dalila confirmó su romance con El Polaco y disparó sutil contra Barby Silenzi: ¿Quién no...?
Dalila confirmó su romance con El Polaco y disparó sutil contra Barby Silenzi: ¿Quién no...?

Dalila confirmó su romance con El Polaco y disparó sutil contra Barby Silenzi: "¿Quién no...?"

A tres meses de la escandalosa separación de El Polaco y Barby Silenzi luego de incontables crisis en los últimos años, pero que esta vez pareciera ser definitiva luego de las fotos íntimas que se filtraron del cantante junto a Dalila, su colega de la movida tropical, fue ésta última quien recientemente confirmó el efímero affaire que mantuvo con él.

Así lo reveló la instagramer de Gossipeame popularmente conocida como Pochi en Puro Show (El Trece), quien anteriormente había contado que a los músicos se los había visto "a los besos".

Leé también

El Polaco aclaró el verdadero motivo por el que fue internado de urgencia: el video

El Polaco aclaró el verdadero motivo por el que fue internado de urgencia: el video

En tanto, por estas horas Pochi confirmó en el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez lo que era un secreto a voces. “Lo de Dalila y El Polaco era un rumor, pero al final se confirmó. Es más, ella le confesó a su marido que habían estado juntos en Rosario, en un camarín”, comenzó revelando.

Embed

Lo cierto es que cansada de los comentarios de Silenzi en su contra, Dalila estalló en medio de un reciente recital y, entre canción y canción, disparó: “Estuvieron hablando de mí en televisión. ¿Qué pueden decir que no sepan? Todo por el bendito Polaco. Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Me volvieron loca y a él también, me dijo que lo llamaban 25 veces por día. ¡Por favor! ¡Me empaché!”.

Fue allí que lanzó picante: “¿Quién no se comería a ese bombón?”, e insistió remarcando lo buena persona que es el ex de Silenzi. “Encima como ser humano, lo dije en la tele y lo digo ahora, es súper humilde, buen tipo. Tiene muchas mujeres e hijos, sigue el camino de la Mona Jiménez, pero es muy buen tipo, educado. Lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo y sé que él a mí también”, aclaró.

Y como si con eso no bastara, Dalila aclaró tajante: “Lo defiendo porque yo no me quiero casar con él, ¿para qué? Si mañana no sabemos dónde estamos. Le mandamos un beso a El Polaco”, antes de seguir adelante con el recital que estaba llevando adelante.

dalila el polaco

Qué dijo El Polaco tras la filtración de su encuentro con Dalila en medio de su separación de Barby Silenzi

Allá por el mes de junio, El Polaco y Barby Silenzi quedaban envueltos en un nuevo escándalo después de que se viralizara una imagen del cantante a los besos con Dalila, la reconocida artista de música tropical.

“El jueves cumplió años El Polaco, lo pasó solo sin Barby y el viernes fue a Café La Humedad a hacer un show y ahí estaba Dalila y se la chapó en el escenario, me lo cuentan todas las fanáticas”, revelaba por entonces Paula Varela en Intrusos (América TV).

Y si bien el músico y la bailarina ya estaban separados desde comienzos de 2025, lo cierto fue que por esos días habían vuelto a mostrarse juntos durante el cumpleaños de Abril, su hija en común.

Asimismo, antes de que salieran a la luz las fotos con Dalila, El Polaco también había sido vinculado a la humorista Sofi Morandi, con quien coincidió durante una gira por Europa.

Embed

En tanto, cuando el cantante fue consultado por el beso con Dalila por las cámaras de Puro Show (El Trece), El Polaco se limitó a decir que ella era "una amiga de toda la vida" y que sólo se habría tratado de "un beso de amigos".

Finalmente, en ese momento El Polaco no descartó una posible reconciliación con Silenzi: “Cuando hay amor y una familia las cosas se piensan un montón de veces antes de una separación total. No pasó algo puntual (entre nosotros). Estamos separados pero no sé si para siempre”, algo que por el momento no sucedió.

El Polaco Dalila.jpg

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
El Polaco Dalila Barby Silenzi

Lo más visto