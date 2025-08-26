Dalila confirmó su romance con El Polaco y disparó sutil contra Barby Silenzi: "¿Quién no...?"

Fue allí que lanzó picante: “¿Quién no se comería a ese bombón?”, e insistió remarcando lo buena persona que es el ex de Silenzi. “Encima como ser humano, lo dije en la tele y lo digo ahora, es súper humilde, buen tipo. Tiene muchas mujeres e hijos, sigue el camino de la Mona Jiménez, pero es muy buen tipo, educado. Lo aprecio mucho, lo quiero muchísimo y sé que él a mí también”, aclaró.

Y como si con eso no bastara, Dalila aclaró tajante: “Lo defiendo porque yo no me quiero casar con él, ¿para qué? Si mañana no sabemos dónde estamos. Le mandamos un beso a El Polaco”, antes de seguir adelante con el recital que estaba llevando adelante.

dalila el polaco

Qué dijo El Polaco tras la filtración de su encuentro con Dalila en medio de su separación de Barby Silenzi

Allá por el mes de junio, El Polaco y Barby Silenzi quedaban envueltos en un nuevo escándalo después de que se viralizara una imagen del cantante a los besos con Dalila, la reconocida artista de música tropical.

“El jueves cumplió años El Polaco, lo pasó solo sin Barby y el viernes fue a Café La Humedad a hacer un show y ahí estaba Dalila y se la chapó en el escenario, me lo cuentan todas las fanáticas”, revelaba por entonces Paula Varela en Intrusos (América TV).

Y si bien el músico y la bailarina ya estaban separados desde comienzos de 2025, lo cierto fue que por esos días habían vuelto a mostrarse juntos durante el cumpleaños de Abril, su hija en común.

Asimismo, antes de que salieran a la luz las fotos con Dalila, El Polaco también había sido vinculado a la humorista Sofi Morandi, con quien coincidió durante una gira por Europa.

En tanto, cuando el cantante fue consultado por el beso con Dalila por las cámaras de Puro Show (El Trece), El Polaco se limitó a decir que ella era "una amiga de toda la vida" y que sólo se habría tratado de "un beso de amigos".

Finalmente, en ese momento El Polaco no descartó una posible reconciliación con Silenzi: “Cuando hay amor y una familia las cosas se piensan un montón de veces antes de una separación total. No pasó algo puntual (entre nosotros). Estamos separados pero no sé si para siempre”, algo que por el momento no sucedió.