Lo buscaban hace 7 meses por un intento de asesinato y cayó por un descuido inesperado

Durante meses, el paradero del joven se mantuvo desconocido. El equipo investigador recurrió a tareas de inteligencia tradicionales para reconstruir sus movimientos habituales. Pronto se supo que, pese a la condición de prófugo, el sospechoso mantenía contacto con su entorno.

Finalizada la detención, el joven fue trasladado bajo custodia a dependencias policiales. Permanece a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Berisso, que ya había caratulado el caso bajo diferentes figuras penales.

Además de la “tentativa de homicidio”, la Justicia le imputa portación ilegal de arma de fuego de uso civil, atentado y resistencia a la autoridad, y lesiones agravadas. Las autoridades policiales confirmaron que el detenido poseía antecedentes penales previos.

Otro caso: estuvo prófugo seis meses por matar a su jefe y lo atraparon por un insólito motivo

La historia parecía haberse congelado en el tiempo desde aquel violento 22 de enero, cuando Oscar Carabajal fue atacado a cuchillazos por su casero en una casa de Budge. Pero seis meses después, el asesino terminó cayendo por un detalle impensado: seguía yendo al banco a cobrar su jubilación.

La Policía ya lo tenía en la mira por ese hábito. Sabían que el dinero iba a estar disponible a partir del 18 de julio, y montaron una vigilancia en la zona. El miércoles, cuando llegó a la sucursal acompañado por su hija, lo interceptaron en la puerta y lo arrestaron sin que opusiera resistencia.

La captura fue rápida y sin resistencia. La causa quedó caratulada como “homicidio calificado” y está en manos de la UFI Nº7 de Lomas de Zamora.