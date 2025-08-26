En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Asesinato
homicidio
Insólito

Lo buscaban hace 7 meses por un intento de asesinato y cayó por un descuido inesperado

La Policía detuvo a un hombre que estaba acusado de intento de homicidio contra un vecino. El hecho había ocurrido el 15 de enero de este año.

Lo buscaban hace 7 meses por intento de homicidio y terminó detenido en Berisso por un descuido inesperarado

Lo buscaban hace 7 meses por intento de homicidio y terminó detenido en Berisso por un descuido inesperarado

Un joven de 26 años fue detenido este lunes en Berisso tras permanecer más de siete meses prófugo, acusado de haber atacado a tiros a un vecino en enero de este año. El arresto se produjo en la puerta de una escuela cuando el sospechoso retiraba a sus hijos, lo que generó momentos de tensión en la zona.

Leé también La viuda negra de 17 años que seducía por Tinder y terminó implicada en un homicidio en Palermo
La principal acusada tiene 17 años y concertó una cita con el tatuador por medio de Tinder. (Foto: Policía).

El operativo incluyó un forcejeo con efectivos de la Policía Bonaerense y dejó a un agente herido, según confirmaron fuentes oficiales. La captura marcó el final de una extensa búsqueda, ya que el acusado había logrado mantenerse oculto durante meses.

Los investigadores habían detectado que solía asistir al establecimiento escolar y montaron un operativo de vigilancia. Finalmente, el joven fue arrestado a bordo de un Renault Logan, frente al colegio, de acuerdo con la información publicada por el medio local 0221.

berisso

El ataque y la causa judicial

La investigación se originó en enero, cuando la víctima denunció haber recibido cinco disparos. Tras sobrevivir al ataque, identificó al agresor ante las autoridades. Con esos datos, la Fiscalía de Berisso impulsó la causa bajo la carátula de “tentativa de homicidio” y solicitó la orden de detención.

Durante meses, el paradero del joven se mantuvo desconocido. El equipo investigador recurrió a tareas de inteligencia tradicionales para reconstruir sus movimientos habituales. Pronto se supo que, pese a la condición de prófugo, el sospechoso mantenía contacto con su entorno.

Finalizada la detención, el joven fue trasladado bajo custodia a dependencias policiales. Permanece a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Berisso, que ya había caratulado el caso bajo diferentes figuras penales.

Además de la “tentativa de homicidio”, la Justicia le imputa portación ilegal de arma de fuego de uso civil, atentado y resistencia a la autoridad, y lesiones agravadas. Las autoridades policiales confirmaron que el detenido poseía antecedentes penales previos.

Otro caso: estuvo prófugo seis meses por matar a su jefe y lo atraparon por un insólito motivo

La historia parecía haberse congelado en el tiempo desde aquel violento 22 de enero, cuando Oscar Carabajal fue atacado a cuchillazos por su casero en una casa de Budge. Pero seis meses después, el asesino terminó cayendo por un detalle impensado: seguía yendo al banco a cobrar su jubilación.

La Policía ya lo tenía en la mira por ese hábito. Sabían que el dinero iba a estar disponible a partir del 18 de julio, y montaron una vigilancia en la zona. El miércoles, cuando llegó a la sucursal acompañado por su hija, lo interceptaron en la puerta y lo arrestaron sin que opusiera resistencia.

La captura fue rápida y sin resistencia. La causa quedó caratulada como “homicidio calificado” y está en manos de la UFI Nº7 de Lomas de Zamora.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Asesinato homicidio Berisso
Notas relacionadas
Detuvieron a Gastón Zárate, el "perejil" del caso Dalmasso, por un homicidio en Río Cuarto
Homicidio en Villa Luzuriaga: dos menores fueron entregados por sus madres tras el crimen
"Las maté por 8 mil pesos": el paseo por la playa que terminó con 3 mujeres brutalmente asesinadas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar