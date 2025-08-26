El ministro de Salud pegó el faltazo a la citación de Diputados para explicar las presuntas coimas de ANDIS

Mario Lugones TN

Organismo intervenido

La intervención de la ANDIS fue dispuesta tras la salida de Spagnuolo, luego de que se difundiera un audio en el que se lo escucha admitir el presunto cobro de coimas por 500.000 dólares. Según informaron fuentes judiciales, el exfuncionario fue localizado en un country de Pilar, donde se le incautaron un teléfono celular y una máquina de contar billetes tras una serie de allanamientos.

El plenario parlamentario incluirá la exposición de autores de cuatro proyectos de ley vinculados a la situación de la Agencia. Se trata de iniciativas de distintos bloques que buscan esclarecer responsabilidades políticas y administrativas.

Victoria Tolosa Paz propuso la interpelación de Spagnuolo, en relación con las denuncias sobre presuntas exigencias de coimas a laboratorios farmacéuticos en el marco de contrataciones realizadas por la ANDIS.

En una línea similar, la diputada fueguina Andrea Freites pidió informes sobre la empresa Suizo Argentina S.A., exigiendo el detalle de fechas, volúmenes de productos, montos y funcionarios involucrados desde diciembre de 2023. "Estas acciones forman parte de un requerimiento para esclarecer posibles irregularidades en la gestión de compras dentro del organismo", explicó.

Desde Encuentro Federal y otros espacios de oposición, Mónica Fein, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Mónica Frade y Sabrina Selva impulsan la creación de una Comisión Investigadora, con el objetivo de profundizar las indagaciones parlamentarias.

La iniciativa se apoya en las declaraciones atribuidas a Spagnuolo y busca delimitar eventuales responsabilidades en el proceso de contratación de medicamentos. La oposición insiste en que los mecanismos de control interno fueron insuficientes.

Por su parte, Selva también promovió un pedido de interpelación sobre Karina Milei y el ministro Lugones, ampliando el foco de las responsabilidades políticas a funcionarios del Poder Ejecutivo. La legisladora plantea que la cadena de decisiones debe ser objeto de revisión integral.