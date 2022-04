"Me estoy muriendo": las desgarradoras últimas palabras del playero asesinado en Córdoba

Altamirano, de 36 años y padre de un niño, quedó tendido en el suelo y fue traslado rápidamente hasta el Hospital de Urgencias en un auto particular. Alrededor de dos horas después del violento suceso, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Córdoba: la declaración de los testigos del brutal crimen

Walter, un vecino de la zona, fue de los primeros en llegar a socorrer a Altamirano y reveló en diálogo con Cadena 3 los dramáticos momentos que se vivieron. “Justo llegaba al quiosco de mi hermana, escuché el griterío. Escucho a mi hermana, ‘le pegaron un tiro a Pablo’. Le pongo una bolsa de carbón en la cabeza para levantarlo. Dice. ‘Loco me estoy muriendo, me falta el aire, me estoy muriendo’”, detalló que alcanzó a decir la víctima antes de morir.

El hombre reveló que tras las demoras de la policía y la ambulancia fueron los propios vecinos quien intentaron trasladar al playero. “Se acercó un remisero, y dicen ‘lo llevemos’. Pablo estaba escuchando. ‘Loco por favor, llevame’, le decía. Crucé la chata, lo abrí, mi hermana subió conmigo y le decía que tratara de respirar por la nariz, que siguiera respirando y salimos con toda la fe para el hospital, en el control de Rancagua y Capdevila, le digo, ‘vengo con un playero que le han disparado’”, explicó Walter notablemente conmocionado.

Embed

“Llegamos y Pablo consciente se iba quejando en todo el camino que no podía respirar. Lo bajamos y estaba consciente. Se desvaneció cuando lo subían a la camilla. Pedí ayuda, y lo entraron al quirófano pero entró consciente. Ahí nos informaron que había fallecido”, reveló el vecino que intentó socorrer al playero.

La policía y la justicia de Córdoba se encuentran ahora investigando las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con los asesinaos de Pablo, quienes huyeron tras el violento hecho.