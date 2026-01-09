Crimen en Merlo: asesinaron a una joven de un balazo cuando intentó ayudar a su hermano
La víctima fue identificada como Morena Magalí Medina, de 21 años, quien intervino cuando le pegaron un tiro en el pie s su familiar. Hay dos detenidos que tienen 20 y 18 años.
La joven asesinada por asistir a su hermano.
Morena Magalí Medina, una joven de 21 años, fue asesinada de un disparo en el pecho en la localidad bonaerense de Merlo cuando salió de su casa para auxiliar a su hermano, que había resultado herido durante una pelea frente a la vivienda familiar. Por el hecho, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a dos sospechosos.
El ataque ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y Colodrero. Según la reconstrucción oficial, Brian Axel Medina, de 25 años, se había cruzado con dos jóvenes con los que mantenía un conflicto previo. La discusión escaló rápidamente y terminó a los tiros: uno de los proyectiles impactó en el pie del hombre, que cayó al suelo.
Al advertir la situación, Morena salió de inmediato para asistir a su hermano. En ese momento, recibió un disparo en el tórax. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Malvinas. La joven ingresó al quirófano en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, murió minutos después, mientras que su hermano, en tanto, fue dado de alta horas más tarde.
Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar. La investigación quedó en manos de la Justicia de Morón, a través de la UFI 01 y el Juzgado de Garantías 06, que ordenaron el análisis de cámaras municipales y una serie de tareas de campo realizadas por la Policía Científica, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la DDI.
El resultado de los allanamientos y el avance de la causa
Como resultado de esas diligencias, los investigadores identificaron a los presuntos autores, dos hermanos de 20 y 18 años, y sus domicilios. Se dispusieron allanamientos en Merlo y en General Rodríguez. En una vivienda ubicada en la calle Perú al 100, en este último partido, los efectivos concretaron la detención de ambos sospechosos.
Durante el operativo se secuestraron siete municiones calibre .22, una vaina servida, una campera con manchas hemáticas, un pantalón y un teléfono celular. El menor de los detenidos fue señalado como presunto autor del homicidio, mientras que el mayor quedó imputado por tentativa de homicidio. En los domicilios allanados en Merlo no se hallaron elementos de interés para la causa.
La fiscalía avaló las detenciones y continúa con la investigación para determinar con precisión el rol de cada uno de los acusados. En paralelo, vecinos del barrio se movilizaron para exigir justicia por el crimen de Morena, mientras la familia reclama el esclarecimiento del hecho y el máximo castigo para los responsables.