Crimen en Merlo: asesinaron a una joven de un balazo cuando intentó ayudar a su hermano

Uno de los hermanos detenidos por el crimen de Morena Magalí Medina.

El resultado de los allanamientos y el avance de la causa

Como resultado de esas diligencias, los investigadores identificaron a los presuntos autores, dos hermanos de 20 y 18 años, y sus domicilios. Se dispusieron allanamientos en Merlo y en General Rodríguez. En una vivienda ubicada en la calle Perú al 100, en este último partido, los efectivos concretaron la detención de ambos sospechosos.

Los detenidos tienen 18 y 20 años.

Durante el operativo se secuestraron siete municiones calibre .22, una vaina servida, una campera con manchas hemáticas, un pantalón y un teléfono celular. El menor de los detenidos fue señalado como presunto autor del homicidio, mientras que el mayor quedó imputado por tentativa de homicidio. En los domicilios allanados en Merlo no se hallaron elementos de interés para la causa.

La fiscalía avaló las detenciones y continúa con la investigación para determinar con precisión el rol de cada uno de los acusados. En paralelo, vecinos del barrio se movilizaron para exigir justicia por el crimen de Morena, mientras la familia reclama el esclarecimiento del hecho y el máximo castigo para los responsables.