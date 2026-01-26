Se terminó el misterio: Ángela Torres blanqueó su relación con Marcos Giles
El romance que nació entre risas y complicidad frente a cámara finalmente se hizo realidad. Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que están en pareja y revelaron detalles íntimos. Enterate.
Ángela Torres blanqueó su relación con Marcos Giles
Después de meses de miradas cómplices, risas al aire y un “shippeo” que explotó en redes, Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron que están oficialmente en pareja. La primicia la dieron ellos mismos en una transmisión íntima por YouTube, donde se animaron a contar cómo fue el proceso que los llevó de la complicidad televisiva al enamoramiento real.
La cantante confesó que la conexión fue inmediata. “Yo sabía que algo iba a pasar desde el primer día”, aseguró, al recordar los primeros encuentros en Luzu TV. Incluso contó que, tras uno de los programas, salió con dolor en los cachetes de tanto reírse, una señal clara de que algo distinto estaba naciendo. Sin embargo, del otro lado, Marcos pensaba que todo era parte del show: “Yo estaba convencido de que para vos era una joda, que era solo un chiste”, admitió. La sorpresa llegó cuando ella le blanqueó: “Te la seguía porque me gustabas”.
Ángela también explicó por qué, pese a la atracción, decidió ir con cautela. Venía de una separación reciente y prefería no apurarse emocionalmente. “Siempre te dije que si iba a pasar algo, tenía que nacer de vos. Yo no iba a forzar nada. Si se daba, que sea el universo”, expresó. En esa misma línea, reconoció que necesitaba cuidarse: “No puedo andar entregándole mi corazón a cualquiera”.
Uno de los momentos más llamativos del relato fue cuando la artista reveló una historia que había subido a su Instagram, solo visible para sus Mejores Amigos. Allí había compartido una foto junto a Giles con una frase tan romántica como contundente: “Me enamoré, quiero una familia con él”. Aunque todavía no estaban juntos, los sentimientos ya estaban en juego.
Por su parte, el exfutbolista contó que siempre sintió atracción por ella, pero que terminó de enamorarse en un momento muy particular: cuando Ángela le cantó. “Ahí me cayó la ficha, fue mucho”, reconoció. Ella también destacó que, con el paso de los programas, empezó a aparecer algo más auténtico: “Me diste ternura y se te fue escapando lo real”.
Así, lo que comenzó como una química divertida frente a cámara terminó transformándose en una historia de amor que hoy ambos viven sin ocultarlo. El ship de Luzu, finalmente, se hizo realidad.
Qué dijeron sobre el cuerpo de Ángela Torres
Luego de las declaraciones que Ángela Torres hizo en Infobae el año pasado, donde relató que en un programa de Mirtha Legrand se habían reído de ella y de su cuerpo, rápidamente apareció el video del momento exacto.
En las imágenes se ve a Guido Süller —a quien Ángela menciona en la nota— riéndose junto a Charlotte Caniggia. Si bien no aparece el inicio de la conversación, se alcanza a oír que estaban hablando del aspecto físico tanto de Barbie Vélez como de la propia Angelita.
Fue entonces cuando Süller lanzó el comentario desafortunado sobre el cuerpo: “Es alta, estilizada, sí, sí, sí”. Esa frase desató la risa de la hija de Mariana Nannis.
En aquel momento, Torres habló ante los medios: "Me pareció una falta de respeto. Tengo 18 años, tengo las mismas inseguridades que cualquier chica de 18, y por eso me pegó tanto. Como sé y entiendo lo que generan esos comentarios, me pareció importante destacar que es una falta de respeto, y más aún si sos una persona grande".