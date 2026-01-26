Se terminó el misterio: Ángela Torres blanqueó su relación con Marcos Giles

Por su parte, el exfutbolista contó que siempre sintió atracción por ella, pero que terminó de enamorarse en un momento muy particular: cuando Ángela le cantó. “Ahí me cayó la ficha, fue mucho”, reconoció. Ella también destacó que, con el paso de los programas, empezó a aparecer algo más auténtico: “Me diste ternura y se te fue escapando lo real”.

Así, lo que comenzó como una química divertida frente a cámara terminó transformándose en una historia de amor que hoy ambos viven sin ocultarlo. El ship de Luzu, finalmente, se hizo realidad.

Qué dijeron sobre el cuerpo de Ángela Torres

Luego de las declaraciones que Ángela Torres hizo en Infobae el año pasado, donde relató que en un programa de Mirtha Legrand se habían reído de ella y de su cuerpo, rápidamente apareció el video del momento exacto.

En las imágenes se ve a Guido Süller —a quien Ángela menciona en la nota— riéndose junto a Charlotte Caniggia. Si bien no aparece el inicio de la conversación, se alcanza a oír que estaban hablando del aspecto físico tanto de Barbie Vélez como de la propia Angelita.

Fue entonces cuando Süller lanzó el comentario desafortunado sobre el cuerpo: “Es alta, estilizada, sí, sí, sí”. Esa frase desató la risa de la hija de Mariana Nannis.

En aquel momento, Torres habló ante los medios: "Me pareció una falta de respeto. Tengo 18 años, tengo las mismas inseguridades que cualquier chica de 18, y por eso me pegó tanto. Como sé y entiendo lo que generan esos comentarios, me pareció importante destacar que es una falta de respeto, y más aún si sos una persona grande".