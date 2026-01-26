El importante anuncio de La China Suárez que la llena de alegría: "Muy pronto..."

El relato combina thriller y drama, con una atmósfera oscura atravesada por secretos, traiciones y cuentas pendientes. El contraste entre pasado y presente, sumado a los paisajes patagónicos, construye un clima de tensión que se sostiene capítulo a capítulo.

Con este estreno, la China Suárez suma un nuevo desafío a su carrera y apuesta fuerte a conquistar a una audiencia más amplia. Su entusiasmo quedó reflejado en el adelanto que compartió con sus seguidores, que ya cuentan los días para ver el debut de la serie en la pantalla chica.

Anuncio de la China Suárez

Cuál sería el futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray

Mauro Icardi atraviesa un presente futbolístico incierto en el Galatasaray y su continuidad en el club turco comienza a generar cada vez más dudas. Desde la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió en 2024, el delantero no logró volver a mostrar el nivel que lo había convertido en una de las grandes figuras del equipo. A ese escenario deportivo se sumó la permanente exposición mediática de su vida personal, un combo que habría erosionado la paciencia tanto de la dirigencia como del entorno del club.

En ese contexto, el pasado 23 de enero trascendió nueva información desde Turquía que encendió las alarmas. Ozgur Sancar, periodista local, dialogó con DDM (América TV) y se refirió sin rodeos al presente y al futuro del futbolista, dejando un panorama poco alentador. "La situación de Icardi es un poco complicada", afirmó, y explicó que "su rotura de ligamento, que le costó una temporada casi entera, lo retrasó considerablemente".

En la misma línea, Sancar reveló movimientos clave fuera de la cancha. Según detalló, Lara Piro, abogada del jugador, "se encuentra en Estambul, intentando negociar para la renovación con el Galatasaray, pero la directiva del club no tiene intención de ofrecerle un nuevo contrato".

Por el momento, la dirigencia del club habría decidido tomarse tiempo y evaluar el panorama deportivo antes de avanzar con una determinación definitiva. La idea sería aguardar hasta el cierre de la temporada, pese a que el vínculo de Icardi finaliza recién en junio de 2026. En ese sentido, el periodista destacó que el delantero aún conserva peso dentro del plantel: "Todavía sigue estando de moda en Turquía. Es capitán y una importante pieza del equipo".