El importante anuncio de La China Suárez que la llena de alegría: "Muy pronto..."
La China Suárez dejó al descubierto la felicidad que venía guardando desde hace meses por una noticia que finalmente pudo anunciar. De qué se trata.
26 ene 2026, 20:09
LaChina Suárez volvió a sacudir a sus seguidores con una novedad que la tiene especialmente entusiasmada. En las últimas horas, la actriz utilizó sus redes sociales para anticipar un anuncio que no tardó en generar revuelo y que confirma que atraviesa un gran momento profesional.
Todo comenzó con una historia de Instagram que encendió la curiosidad de sus fans. Sobre una imagen promocional, la actriz escribió apenas dos palabras: “Muy pronto…”. El mensaje, breve pero sugestivo, disparó especulaciones hasta que se conoció la confirmación: la serie que protagoniza llegará a la televisión abierta.
Se trata de “La hija del fuego: la venganza de la bastarda”, una ficción que desembarcará en la pantalla de El Trece el próximo lunes 2 de febrero a las 21.15. De esta manera, la producción dará el salto del streaming al prime time, una noticia que fue celebrada por quienes esperaban poder seguir la historia por televisión.
En la tira, la China interpreta a Letizia, una mujer que regresa a su pueblo natal en la Patagonia luego de dos décadas, aunque lo hace bajo una identidad diferente y con una misión personal muy clara: esclarecer y vengar el asesinato de su madre y el incendio que marcó para siempre su infancia.
El relato combina thriller y drama, con una atmósfera oscura atravesada por secretos, traiciones y cuentas pendientes. El contraste entre pasado y presente, sumado a los paisajes patagónicos, construye un clima de tensión que se sostiene capítulo a capítulo.
Con este estreno, la China Suárez suma un nuevo desafío a su carrera y apuesta fuerte a conquistar a una audiencia más amplia. Su entusiasmo quedó reflejado en el adelanto que compartió con sus seguidores, que ya cuentan los días para ver el debut de la serie en la pantalla chica.
Cuál sería el futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray
Mauro Icardi atraviesa un presente futbolístico incierto en el Galatasaray y su continuidad en el club turco comienza a generar cada vez más dudas. Desde la grave lesión de ligamentos cruzados que sufrió en 2024, el delantero no logró volver a mostrar el nivel que lo había convertido en una de las grandes figuras del equipo. A ese escenario deportivo se sumó la permanente exposición mediática de su vida personal, un combo que habría erosionado la paciencia tanto de la dirigencia como del entorno del club.
En ese contexto, el pasado 23 de enero trascendió nueva información desde Turquía que encendió las alarmas. Ozgur Sancar, periodista local, dialogó con DDM (América TV) y se refirió sin rodeos al presente y al futuro del futbolista, dejando un panorama poco alentador. "La situación de Icardi es un poco complicada", afirmó, y explicó que "su rotura de ligamento, que le costó una temporada casi entera, lo retrasó considerablemente".
En la misma línea, Sancar reveló movimientos clave fuera de la cancha. Según detalló, Lara Piro, abogada del jugador, "se encuentra en Estambul, intentando negociar para la renovación con el Galatasaray, pero la directiva del club no tiene intención de ofrecerle un nuevo contrato".
Por el momento, la dirigencia del club habría decidido tomarse tiempo y evaluar el panorama deportivo antes de avanzar con una determinación definitiva. La idea sería aguardar hasta el cierre de la temporada, pese a que el vínculo de Icardi finaliza recién en junio de 2026. En ese sentido, el periodista destacó que el delantero aún conserva peso dentro del plantel: "Todavía sigue estando de moda en Turquía. Es capitán y una importante pieza del equipo".