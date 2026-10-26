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Inundaciones en Buenos Aires: el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en dos partidos

El Gobierno nacional oficializó la medida para asistir a los productores afectados por el fenómeno del Súper Niño, abarcando el periodo entre mayo y octubre de 2026.

Inundaciones en Buenos Aires: el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en dos partidos

Inundaciones en Buenos Aires: el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en dos partidos

El Gobierno nacional oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para zonas rurales de la provincia de Buenos Aires afectadas por inundaciones. La decisión quedó establecida mediante la resolución 1850/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, y contempla establecimientos de los partidos de 9 de Julio y Necochea.

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El reconocimiento abarca el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2026. Su objetivo es habilitar los mecanismos de asistencia contemplados en la legislación para las explotaciones que sufrieron las consecuencias del fenómeno climático.

La resolución establece que la medida comprende la totalidad del partido de 9 de Julio y las circunscripciones II, III, IV y XII de Necochea.

La decisión nacional se tomó luego de que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios analizara la situación presentada por la provincia de Buenos Aires. El organismo evaluó la documentación vinculada con el decreto provincial 1270/2026 y recomendó reconocer las áreas delimitadas por la administración bonaerense.

La comisión trató el caso durante una reunión realizada el 8 de octubre. Tras ese análisis, aconsejó avanzar con la declaración, que ahora quedó formalizada a través de la resolución del Ministerio de Economía.

Qué deben hacer los productores para acceder a la asistencia

La declaración se enmarca en la ley 26.509, que establece herramientas de asistencia para productores afectados por emergencias y desastres agropecuarios.

Sin embargo, el reconocimiento oficial no implica que los beneficios se otorguen automáticamente. Para iniciar el trámite, los titulares de las explotaciones deberán presentar un certificado expedido por la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires que acredite que sus establecimientos están comprendidos en los supuestos previstos por el artículo 8° de la normativa. Ese documento será la constancia necesaria para gestionar la ayuda correspondiente.

Además, la resolución fijó el 31 de octubre de 2026 como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones alcanzadas, de acuerdo con lo establecido en el decreto reglamentario 1712/2009.

Las obligaciones de la Provincia, los bancos y ARCA

La normativa también establece los pasos administrativos que deberán cumplir los organismos involucrados para instrumentar las medidas de asistencia.

El gobierno bonaerense tendrá que enviar a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, junto con copias de los certificados emitidos por la autoridad provincial.

Por su parte, las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso a los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509.

Finalmente, la resolución instruye al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a disponer los convenios y actos administrativos necesarios para implementar la medida dentro de las competencias de esa dependencia.

En pocas palabras

  • Gobierno nacional oficializó: Emergencia agropecuaria para productores afectados por inundaciones en Buenos Aires, abarcando mayo-octubre 2026.
  • Zonas comprendidas: La medida incluye partidos de 9 de Julio y diversas circunscripciones de Necochea, según resolución ministerial.
  • Acceso a asistencia: Productores deberán presentar certificados provinciales para acceder a mecanismos de ayuda fiscal y crediticia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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