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Ocurrió este viernes

Quién es el narco mexicano que cayó en un reconocido hotel tras fugarse de Estados Unidos: la insólita versión que dio tras su detención

El hombre de 48 años, buscado por la Justicia de Estados Unidos y sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol, fue detenido en un hotel de Puerto Madero luego de permanecer prófugo desde 2017.

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Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias
Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, presunto narcotraficante mexicano de 48 años, fue detenido durante la noche del viernes en el hotel Hilton de Puerto Madero

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, presunto narcotraficante mexicano de 48 años, fue detenido durante la noche del viernes en el hotel Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. El hombre era buscado por la Justicia de Estados Unidos tras fugarse en 2017.

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El operativo fue coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), en colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina, a través de Interpol. Aguirre Covarrubias había ingresado al país el 8 de julio procedente de México.

El detenido tenía una notificación roja de Interpol emitida por la Justicia del Distrito Norte de Illinois, en Estados Unidos. Se lo acusa de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kilogramos de cocaína, en una causa iniciada en 2016. El valor estimado de la droga superaba los 285.000 dólares.

Según las autoridades, Aguirre Covarrubias había estado detenido en Illinois, obtuvo la libertad bajo fianza con arresto domiciliario, pero incumplió las condiciones impuestas y permaneció prófugo desde 2017.

La SIDE detectó su ingreso al país mediante tareas de inteligencia, verificó la vigencia del pedido de captura con las autoridades estadounidenses y procedió a detenerlo en el lobby del hotel Hilton, ubicado sobre la avenida Macacha Güemes al 300.

Tras el arresto, fue fotografiado con el torso desnudo y en las imágenes se observó un tatuaje en el pecho con la frase atribuida a Emiliano Zapata: “Prefiero morir de pie que vivir de rodillas”.

La versión que dio el narco detenido sobre su viaje a la Argentina

Aguirre Covarrubias declaró ante las autoridades argentinas que se encontraba en el país por motivos laborales. Afirmó trabajar para una empresa dedicada a las células madre y la medicina regenerativa y sostuvo que había viajado para participar de un congreso médico.

También explicó que vestía de traje porque se dirigía a una cena de negocios.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la secretaría de Leandro Noguera.

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