Quién es el narco mexicano que cayó en un reconocido hotel tras fugarse de Estados Unidos: la insólita versión que dio tras su detención

La SIDE detectó su ingreso al país mediante tareas de inteligencia, verificó la vigencia del pedido de captura con las autoridades estadounidenses y procedió a detenerlo en el lobby del hotel Hilton, ubicado sobre la avenida Macacha Güemes al 300.

Tras el arresto, fue fotografiado con el torso desnudo y en las imágenes se observó un tatuaje en el pecho con la frase atribuida a Emiliano Zapata: “Prefiero morir de pie que vivir de rodillas”.

La versión que dio el narco detenido sobre su viaje a la Argentina

Aguirre Covarrubias declaró ante las autoridades argentinas que se encontraba en el país por motivos laborales. Afirmó trabajar para una empresa dedicada a las células madre y la medicina regenerativa y sostuvo que había viajado para participar de un congreso médico.

También explicó que vestía de traje porque se dirigía a una cena de negocios.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la secretaría de Leandro Noguera.