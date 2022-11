Parte de la secuencia fue captada por una cámara de la zona, aunque el momento de la muerte no fue registrado. Se infiere que le quisieron robar la moto, la víctima se resistió y lo mataron a quemarropa. Vecinos de la zona que escucharon el balazo dieron aviso al 911.

Al llegar, la Policía lo encontró sin signos vitales. Según el medio Primer Plano Online, se constató que el joven, de 28 años y papá de un nene, presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el omóplato izquierdo.

Además, tenía una fractura en el cuello y se intenta determinar si se produjo en la caída. La moto no se la robaron.

El pasado 5 de noviembre a las 17.33, Mauro Enrique Prieto hizo un posteo sobre su flamante rodado en su cuenta de la red social Facebook.

“Estoy de no aguantar más las lágrimas… Me costó Mucho tener lo que tanto quería… Es un paso enorme, con mucho esfuerzo y andar renegando... se me dio la oportunidad de tener algo para progresar y darle amor de sobra… No doy más de la felicidad”, escribió.