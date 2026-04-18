Muerte de Ángel López: por qué el fiscal no descarta que la madre haya provocado los golpes

Los antecedentes de violencia de la madre de Ángel

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Sobre los antecedentes de violencia, el fiscal Cristian Olazábal aclaró que no existen denuncias formales previas relacionadas con Ángel. Sin embargo, se incorporaron testimonios que señalan posibles actos de violencia por parte de Altamirano contra su otro hijo.

Al no contar con testigos directos del hecho, el fiscal remarcó que la causa se construye “en base a indicios”, y aclaró: “Es todo inferencias que hacemos a partir de datos comprobados”.

“Hay que hacer un análisis integral, ver la historia completa, no nos podemos quedar solo con este capítulo”, enfatizó.

Por el caso, Mariela Altamirano y su pareja, Maicol Kevin González, continúan detenidos con prisión preventiva por seis meses.

La investigación también apunta contra los responsables de entregar el nene a su madre

En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino el equipo técnico interdisciplinario que había recomendado otorgar la tenencia del nene a la madre biológica. La camarista María Marta Nieto llevará adelante una auditoría de 60 días para determinar si hubo irregularidades en ese proceso.

Olazábal confirmó además que se investigará si existieron posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o falsedad ideológica en los informes que permitieron que Ángel quedara bajo el cuidado de Altamirano.