Muerte de Ángel López: por qué el fiscal no descarta que la madre haya provocado los golpes
El fiscal Cristian Olazábal no descartó que la madre del nene, Mariela Altamirano, haya tenido un rol activo en las agresiones que derivaron en su muerte.
Muerte de Ángel López: por qué el fiscal no descarta que la madre haya provocado los golpes
La investigación por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El fiscal Cristian Olazábal reveló que no descarta la hipótesis de que la madre del nenehaya sido quien le provocó las más de 20 lesiones internas detectadas en la autopsia.
“No sería sorpresivo que haya un cambio de roles o que pueda ser de mayor intensidad el hecho que estamos investigando”, señaló el funcionario este sábado, en diálogo con Radio con Vos, al abrir la posibilidad de que Mariela Altamirano pase de una imputación centrada en la omisión del deber de cuidado a un rol más activo en las agresiones.
El fiscal detalló que la investigación avanza con nuevas pericias y posibles cambios en la imputación de los involucrados.
En ese sentido, explicó que ya comenzó el análisis de los teléfonos secuestrados. “El miércoles se inició la extracción de datos de los celulares de los detenidos. El fin de semana vamos a analizar qué surge de esas comunicaciones, yo creo que puede haber variaciones en el caso”, sostuvo. Luego agregó que esa información podría aportar “mejores detalles de lo que ocurrió”.
Los antecedentes de violencia de la madre de Ángel
Sobre los antecedentes de violencia, el fiscal Cristian Olazábal aclaró que no existen denuncias formales previas relacionadas con Ángel. Sin embargo, se incorporaron testimonios que señalan posibles actos de violencia por parte de Altamirano contra su otro hijo.
Al no contar con testigos directos del hecho, el fiscal remarcó que la causa se construye “en base a indicios”, y aclaró: “Es todo inferencias que hacemos a partir de datos comprobados”.
“Hay que hacer un análisis integral, ver la historia completa, no nos podemos quedar solo con este capítulo”, enfatizó.
Por el caso, Mariela Altamirano y su pareja, Maicol Kevin González, continúan detenidos con prisión preventiva por seis meses.
La investigación también apunta contra los responsables de entregar el nene a su madre
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino el equipo técnico interdisciplinario que había recomendado otorgar la tenencia del nene a la madre biológica. La camarista María Marta Nieto llevará adelante una auditoría de 60 días para determinar si hubo irregularidades en ese proceso.
Olazábal confirmó además que se investigará si existieron posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público o falsedad ideológica en los informes que permitieron que Ángel quedara bajo el cuidado de Altamirano.