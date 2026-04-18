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Sol Pérez contó el angustiante momento que vivió con su bebé a días de nacer: "Se termina mi vida"

Sol Pérez abrió su corazón y contó un dramático episodio que vivió con su hijo Marco a pocos días de haber nacido. Allí, la conductora atravesó algunos de los segundos más difíciles desde que es mamá.

18 abr 2026, 17:07
Sol Pérez contó el angustiante momento que vivió con su bebé a días de nacer: Se termina mi vida
Sol Pérez contó el angustiante momento que vivió con su bebé a días de nacer: Se termina mi vida

Sol Pérez contó el angustiante momento que vivió con su bebé a días de nacer: "Se termina mi vida"

Sol Pérez tiene una vida profundamente ligada a los medios de comunicación y se consolidó como una de las figuras más destacadas de Telefe. Sin embargo, a lo largo de su carrera mantuvo un perfil bastante reservado en lo que respecta a su vida privada. En los distintos programas en los que participa rara vez profundiza sobre su intimidad, y mucho menos sobre su relación con Marco.

En la actualidad, atravesando su etapa como madre primeriza, se muestra enfocada y comprometida con este nuevo rol. Si bien reconoce que no todo es perfecto y que existen desafíos propios del aprendizaje y la adaptación, transita la experiencia con naturalidad y entusiasmo. Como cualquier mamá en su primer año, enfrenta dudas, cansancio y momentos de incertidumbre, pero también disfruta profundamente del vínculo que está construyendo día a día.

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Este viernes la conductora visitó Juego Chino (Telefe) y confió por primera vez a Guillermo López y los televidentes un drámatico momento que vivió con el bebé a días de haber nacido.

“Voy a contar algo que nunca conté: Marco se me ahogó a los cuatro días. Viste que cuando tenés un bebé recién nacido lo tratás con mucho cuidado, sobre todo la cabecita. Siempre fue glotón, le encanta comer, disfruta muchísimo ese momento", confesó Pérez lo ocurrido a tan solo días del nacimieno del pequeño que hace algunas semanas cumplió un año.

Me habían dicho: ‘Si él toma teta 50 minutos, cambiale el pañal, despertalo un poco y, si quiere seguir comiendo, lo ponés en la otra teta’. Iban 50 minutos y él seguía pidiendo. Se me quedó dormido en la teta y, cuando se despertó o respiró… nada. Lo empiezo a dar vuelta y nada ”, relató al recordar el angustiante momento que vivió en plena lactancia.

En medio de la desesperación, agregó: “Dije: ‘Acá se termina mi vida en este instante. No puedo ser tan inútil, tengo un bebé de cuatro días y me pasa esto’. Le empecé a pegar en la espalda, lo di vuelta… vino Andre, que trabaja en casa, corriendo, y se le ocurrió soplarlo en la cara. Ahí reaccionó”.

"Desde ese momento, él no toma esa teta", concluyó sobre la experiencia que le generó ese gran susto.

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Cómo es la relación de Sol Pérez con Guido Mazzoni

Detrás de la imagen de “femme fatale” con la que ganó popularidad en los medios hace varios años, Sol Pérez construyó una carrera marcada por la disciplina y una planificación constante de su vida profesional y personal. Se recibió de abogada y avanzó en su presencia en la televisión local, al mismo tiempo que fue consolidando su vida afectiva y, más tarde, apostando a la maternidad.

El 4 de abril del año pasado nació Marco, su primer hijo junto a su marido, Guido Mazzoni. Desde ese momento, según ella misma reconoce, su rutina diaria cambió por completo y su dinámica familiar se reorganizó alrededor del bebé.

La conductora explicó que la llegada de su hijo transformó por completo la intimidad de la pareja y el ritmo cotidiano del hogar: “El sexo es casi imposible. Pobre Guido, casi imposible. Nos intentamos organizar. Encima yo quiero buscar otro bebé… ”, expresó entre risas y resignación.

En esa misma línea, agregó: “Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar. ¿Mañanero? Imposible. No, vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche”.

Finalmente, sintetizó cómo cambió la dinámica de pareja con la llegada de su hijo: “Gui, le digo, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros. Es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar…”.

Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco. Te vas durmiendo porque le das de comer, lo bañás, le ponés el pijamita, toma la memi, lo hacés dormir…”, concluyó, dejando en claro que hoy la prioridad está puesta en la crianza y en el nuevo rol de padres, aunque con el deseo de recuperar la intimidad de la pareja en el futuro.

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