Conmoción por la muerte de una pareja de estudiantes: la macabra hipótesis que investiga la Justicia

"Ella no se suicido": el mensaje a una amiga de la víctima

Sophia Civarelli

“Ella no se suicidó, a ella la mataron”, afirmó Coty, amiga cercana de Sophia, al dialogar con medios locales. También sostuvo que la relación era conflictiva y que el joven era “muy celoso y posesivo”.

Sophia era oriunda de Villa Amelia, mientras que Valentín provenía de Los Surgentes, en la provincia de Córdoba. Ambos estudiaban en la Universidad Nacional de Rosario.

La autopsia de la joven se realizó bajo protocolo de femicidio y la causa continúa en investigación. En paralelo, la comuna de Villa Amelia decretó tres días de duelo.