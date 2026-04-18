Conmoción por la muerte de una pareja de estudiantes: la macabra hipótesis que investiga la Justicia
En un primer momento el caso fue caratulado como “muerte dudosa”, pero con el avance de las pericias la investigación cambió de rumbo y se modificó la principal hipótesis.
Conmoción por la muerte de una pareja de estudiantes en Rosario: se investiga un posible caso de femicidio seguido de suicidio.
Las muertes de una pareja de 22 años, estudiantes de la carrera de Psicología, conmocionan a Rosario. La investigación, que en un principio se inició como una “muerte dudosa”, dio un giro en la hipótesis y ahora se analiza la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio.
El cuerpo de Sophia Civarelli fue encontrado en la vivienda que compartía con su novio, Valentín Alcida, en 3 de Febrero al 2400. La joven estaba acostada sobre la cama y presentaba una herida cortante en el cuello, junto a la cual había un cuchillo de cocina.
Horas después, Valentín Alcida se comunicó con el 911 alrededor de las 4 de la madrugada desde un edificio ubicado en 3 de Febrero al 1100, para informar el presunto suicidio de su pareja, con quien convivía desde hacía unos meses. En ese mismo departamento, los investigadores encontraron una nota manuscrita atribuida al joven. En el escrito señalaba que había intentado asistirla, incluso con un torniquete, y que, al no lograrlo, decidió quitarse la vida.
La fiscal Carla Ranciari inició la causa como “muerte dudosa”, dado que la herida en el cuello de la joven podía ser compatible con un suicidio y no se observaron signos evidentes de defensa. Sin embargo, con el avance de las pericias, el análisis de los teléfonos, los testimonios y el contenido de la nota, la principal hipótesis pasó a ser la de femicidio seguido de suicidio. No hay indicios de la participación de terceros.
"Ella no se suicido": el mensaje a una amiga de la víctima
“Ella no se suicidó, a ella la mataron”, afirmó Coty, amiga cercana de Sophia, al dialogar con medios locales. También sostuvo que la relación era conflictiva y que el joven era “muy celoso y posesivo”.
Sophia era oriunda de Villa Amelia, mientras que Valentín provenía de Los Surgentes, en la provincia de Córdoba. Ambos estudiaban en la Universidad Nacional de Rosario.
La autopsia de la joven se realizó bajo protocolo de femicidio y la causa continúa en investigación. En paralelo, la comuna de Villa Amelia decretó tres días de duelo.