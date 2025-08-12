Persecución, choque e incendio: las imágenes de cómo terminó la fuga de 3 menores de edad

La persecución se extendió por varias cuadras, con velocidades elevadas y cruces peligrosos.

El choque se produjo en la intersección de San Pedrito y Rabanal. Según testigos, el conductor perdió el control al tomar una curva y subió a la vereda a gran velocidad, impactando violentamente contra el frente de una vivienda ubicada en la esquina.

El choque fue tan fuerte que la parte delantera de la camioneta quedó incrustada contra la estructura. En cuestión de segundos, y por causas que aún se investigan, el vehículo comenzó a incendiarse. Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron casi por completo la carrocería, alcanzando también parte de la fachada de la casa.

Rescate y atención médica

Vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. En el lugar intervinieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Lugano, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras construcciones.

En simultáneo, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a los tres ocupantes del vehículo, quienes presentaban heridas y politraumatismos producto del impacto. Todos fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna, donde quedaron en observación.

Fuentes médicas informaron que, pese a la violencia del choque, ninguno de los menores sufrió heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida. No obstante, uno de ellos debió ser evaluado de manera más exhaustiva por un golpe en la cabeza.

Investigación y situación legal

La Policía confirmó que los tres adolescentes tienen entre 16 y 17 años y que el vehículo en el que circulaban figura como robado. Por ese motivo, además de las lesiones sufridas, enfrentan ahora acusaciones por robo automotor, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal Juvenil, que deberá determinar la responsabilidad de cada uno y decidir las medidas a tomar. Por su edad, no son punibles bajo el mismo régimen que los adultos, aunque pueden recibir sanciones en el marco de la justicia de menores.

La casa afectada y el testimonio de los vecinos

La vivienda impactada pertenece a una familia que, afortunadamente, no se encontraba en el frente de la casa al momento del choque. Solo algunos miembros estaban en habitaciones internas y lograron salir ilesos. Sin embargo, la fachada sufrió daños importantes por el fuego y el impacto.

“Fue un estruendo tremendo, pensamos que había explotado algo. Cuando salimos, vimos la camioneta prendida fuego y a los chicos adentro. Algunos vecinos corrieron a ayudar, pero el calor era insoportable”, relató un vecino de la cuadra.

Otro testigo agregó: “La Policía venía detrás, pero manteniendo distancia. Los chicos iban muy rápido, se notaba que no tenían experiencia para manejar a esa velocidad. En la curva se les fue el auto y pasó lo que pasó”.

Antecedentes y contexto

En los últimos meses, la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires registró varios incidentes vinculados a persecuciones policiales, muchos de ellos protagonizados por conductores jóvenes o sin licencia. Según fuentes de la fuerza, el robo de autos para cometer otros delitos o simplemente para circular sin autorización es una problemática creciente.

En este caso, la combinación de inexperiencia al volante, alta velocidad y fuga de la policía derivó en un desenlace que, de milagro, no tuvo víctimas fatales.

Balance y daños

El Citroën C3 Aircross quedó totalmente inutilizable. La estructura metálica se deformó por el impacto y el fuego consumió gran parte del interior y la pintura. La casa afectada tendrá que someterse a reparaciones estructurales en la fachada, además de trabajos de limpieza y reposición de materiales quemados.

La aseguradora del vehículo y el eventual resarcimiento a la familia propietaria de la casa serán parte de las cuestiones que la justicia deberá resolver.