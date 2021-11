Sin embargo, "después nos venimos a enterar que no fue así, que lo mataron y que murió por asfixia, por lo que dice la autopsia."

"Nos impactó mucho porque nos dijeron una cosa, después otra y nunca más terminaron diciendo la verdad. A mí me dijeron que fue detenido porque hizo ruido, porque rompió un par de cosas en el hotel. Supuestamente estaba detenido desde el domingo, pero yo hablé horas antes que falleciera y él estaba en su casa", agregó la hija de Alejandro.

Consultada sobre si su papá consumía drogas o si tenia problemas de salud mental dijo: "No, él nunca se medicó, nunca nada. Acá le preguntamos a toda la familia, hasta la ex mujer dijo que no. Nunca, nunca estuvo con droga ni nunca tuvo un brote de estos que dicen".

La hija de Alejandro Martínez explicó de dónde salió el dinero

"Mi papá perdió la vista, por eso fue que cobró una indemnización, no ve de un ojo y del otro ve un 50%", agregó la hija del hombre que apareció muerto en la comisaría de San Clemente.

En tanto, Anabella, la hermana de Alejandro, muy conmocionada, no pudo terminar su relato y dijo: "No sé, a mí me había avisado mi familia. Yo no me comunico con nadie, me cuentan todo ellos y supuestamente habían dicho...".

Para el abogado de Alejandro Martínez la muerte obedece a una asfixia

En ese sentido, Miguel Molina, el abogado de Alejandro, sostuvo que "los datos de la pericia arrojan con absoluta claridad que la muerte no obedece a una muerte natural sino a una asfixia".

"Primero, las versiones de la policía a la familia fueron todas distintas. Primero se contactan con la expareja, con la que tenia un hijo de 4 años, y le comunican que lo habían encontrado muerto en la vía pública por sobredosis", agregó Molina.

Sobre las diferentes versiones que se conocieron del hecho, dijo: "Luego toman conocimiento del video del hotel y ahí modifican la versión. Les dicen que lo retiraron del alojamiento, que lo llevaron al calabozo, que lo acostaron en un colchón y apareció sin vida".

"La plata que tenia Alejandro en la mochila, todavía no apareció", sentenció el abogado. "Al día siguiente de que él se hospedaba en el hotel, le iba a depositar $350.000 en concepto de alimentos a su hijo pequeño", agregó.

La palabra de la ex suegra del hombre que apareció muerto

Además se conoció un audio de la ex suegra, madre de Laura, que llama a la comisaría y hace una serie de preguntas para poder comprender los hechos y recibe respuestas incongruentes de parte del comisario.

"Si, buenas noches, soy la tía directa, ¿Por qué falleció?, ¿Sobredosis de que, en la comisaría falleció?, ¿Por qué no lo llevaron a un hospital en vez de llevarlo a una comisaría?", se escucha preguntar a la señora.