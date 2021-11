Muerte en una comisaría de San Clemente del Tuyú: ¿cómo fue la última noche de Alejandro Martínez?

"Ingresó solo cuando hizo el check in; eufórico diciendo que le habían recomendado el hotel. Me pareció raro que él era de acá, tenía de DNI de acá, y no nos había dicho nada. Pero con nosotros nunca fui violento, nos decía 'por favor' y 'gracias'", comenzó Malena.

Pasadas las horas, los otros pasajeros del hotel advirtieron a recepción por ruidos molestos, por lo que las recepcionistas decidieron subir a ver qué pasaba.

"Escuchamos ruidos fuertes, gritos, pedidos de auxilio y golpes. Cuando le golpeamos la puerta, nos pide ayuda. Él estaba en el piso y se para como puede y se estabiliza contra la pared. Miraba para todos lados y nos dice que había alguien que quería matarlo", describió la joven.

Y agregó: "La habitación estaba totalmente destruida, había arrancado todas las griferías, la habitación estaba dada vuelta completamente".

La policía acudió tras el llamado de las empleadas del hotel y se llevaron al hombre que, al día siguiente, apareció muerto. "A simple vista, cuando se lo llevó la policía, no parecía lastimado", concluyó Malena, a la vez que aclaró: "En ningún momento sospechamos que llevaba mucha plata".

Sergio Berni solicitó una segunda autopsia

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, planteó dudas respecto al informe de la autopsia que se le practicó a Alejandro Martínez. "Hay muchas cosas que no me cierran", aseguró.

El funcionario reveló que Alejandro Martínez, la víctima de 35 años fallecida en el partido de La Costa, “estaba lleno de moretones y lastimaduras por el brote que tuvo en el hotel, donde rompió todo”, motivo por el cual fue aprehendido.

En ese sentido, luego de criticar varios puntos de la confección del informe preliminar de la autopsia, realizado por la morgue judicial de Lomas de Zamora, sostuvo: “Yo nunca vi una pericia de este tipo y, la verdad, que es bastante superficial para la importancia de lo que estamos hablando”, agregó.

La denuncia de la familia: "Claramente un homicidio"

Familiares del hombre hallado muerto días atrás en una comisaría del balneario bonaerense San Clemente del Tuyú aseguraron que el hecho, por el que hay nueve policías detenidos, fue "claramente un homicidio".

Laura Lagana, expareja de Alejandro Martínez (35) expresó que "lo mataron a golpes".