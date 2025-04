Murió el médico Orlando Pinheiro en un escalofriante choque en Semana Santa

Una moto de alta velocidad, un punto crítico y un impacto letal

Fuentes policiales confirmaron que el accidente ocurrió cuando el médico, a bordo de su moto BMW, impactó violentamente contra el Volkswagen Fox. Testigos y peritos indican que la moto circulaba a muy alta velocidad al momento de la colisión, lo que contribuyó a la magnitud del impacto. El lugar del choque, en inmediaciones del paraje La Picada, ya ha registrado anteriormente otros siniestros debido a su peligrosidad.

La potencia del vehículo en el que viajaba el médico, sumada al tipo de cruce y las condiciones del tránsito, generó un escenario trágico que dejó sin posibilidades de maniobra o reacción. Aunque ambos conductores fueron derivados con rapidez a un centro médico, el estado crítico del motociclista era evidente.

El parte médico fue contundente: llegó en estado crítico y no resistió

Profesionales del Hospital San Martín informaron que el paciente llegó con múltiples politraumatismos, fractura de tobillo en la pierna izquierda, y un shock hipoglucémico cardiogénico. Además, su presión arterial era extremadamente baja, lo que dificultó cualquier intento de estabilización. A pesar de los esfuerzos médicos, su cuadro empeoró y, finalmente, el domingo se confirmó su fallecimiento.

“Presentaba un estado de salud muy comprometido desde su ingreso. Lamentablemente, no respondió a las maniobras de reanimación avanzada”, explicaron desde el equipo de emergencias del hospital.

El conductor del auto sobrevivió, pero con lesiones considerables

En contraste, el conductor del Volkswagen Fox sufrió fuertes golpes en el tórax y en la zona cervical, pero se encuentra fuera de peligro, según detallaron las autoridades sanitarias. Actualmente permanece en observación, aunque los médicos aseguran que su evolución es favorable y no corre riesgo de vida.

El análisis de ambos vehículos y las pericias técnicas que se están llevando a cabo intentarán determinar con mayor precisión la mecánica del accidente y si hubo otros factores que pudieron haber influido, como la visibilidad, el estado del asfalto o la presencia de señalización adecuada.

Una despedida conmovedora en redes: “Mi padre, un gran profesional y mejor persona”

Horas después de conocerse la noticia, uno de los hijos del médico publicó una emotiva despedida en sus redes sociales. “Estoy aquí para anunciar el fallecimiento de mi padre, el Dr. Orlando Pinheiro Ferraz Filho. Rezo por su alma y agradezco a todos los que convivieron con él, ya sea familia, amigos, pacientes, colaboradores. Mi familia ha sufrido una gran pérdida y nuestra región también ha perdido un gran profesional”.

El posteo, acompañado por una foto del médico en vida, rápidamente se viralizó entre allegados y pacientes que lo conocieron a lo largo de su carrera. Según relató su hijo, el Dr. Ferraz Filho tenía su propia clínica médica en Santo Antônio da Platina, un pueblo brasileño del estado de Paraná, y había dedicado gran parte de su vida a la atención sanitaria en su comunidad.

Estaba disfrutando de su mejor momento con su esposa

Lo que más conmueve del caso es que, según el propio mensaje publicado por su familia, el médico se encontraba en una etapa particularmente feliz de su vida. “Disfrutaba junto a su esposa Ivonete de su mejor momento”, escribió su hijo, dejando ver que el viaje a Entre Ríos formaba parte de unas vacaciones planificadas para compartir tiempo juntos.

Se presume que el matrimonio brasileño había ingresado a Argentina por uno de los pasos fronterizos con Misiones, y que decidieron recorrer parte del Litoral argentino a bordo de una motocicleta de alta cilindrada. El trágico accidente interrumpió abruptamente ese descanso soñado.

La ruta 12 y la 10: un cruce que ya preocupa a los expertos en tránsito

El lugar exacto donde se produjo el choque, en la intersección de la ruta nacional 12 y la ruta provincial 10, es una zona señalada por su alta siniestralidad. De acuerdo con informes previos de organismos viales, el paraje La Picada presenta condiciones de riesgo por su diseño, la velocidad a la que suelen circular los vehículos y la falta de dispositivos de control en determinados horarios.

Vecinos y automovilistas frecuentes de la zona han pedido en más de una ocasión la instalación de semáforos, reductores de velocidad o mayor presencia policial. Este caso podría reactivar el debate en torno a la necesidad de mejorar la seguridad vial en puntos neurálgicos de la red de rutas entrerriana.

Un profesional querido por su comunidad y respetado por sus colegas

El Dr. Orlando Pinheiro Ferraz Filho no era un turista más. En su comunidad, en Santo Antônio da Platina, era considerado un referente de la medicina privada. Durante décadas atendió en su clínica particular, donde trató a generaciones de pacientes. Muchos de ellos han dejado mensajes de agradecimiento y tristeza en redes sociales, recordando no sólo su profesionalismo, sino también su calidez humana.

“Era un médico muy dedicado, pero sobre todo un ser humano excepcional”, expresó un colega suyo que compartió guardias durante años en un hospital público de la región. Varios profesionales de la salud de Brasil han lamentado la pérdida y han solicitado a las autoridades de su país gestiones diplomáticas para repatriar el cuerpo.

Un caso que deja preguntas abiertas y un vacío en dos países

El fallecimiento de este médico brasileño no solo deja una marca profunda en su entorno familiar, sino que también despierta interrogantes sobre la seguridad vial en rutas argentinas, especialmente aquellas muy transitadas por turistas. La investigación sigue su curso y se esperan nuevos avances a partir del análisis de cámaras de seguridad, testigos presenciales y peritajes técnicos.

Mientras tanto, la familia de Orlando Pinheiro Ferraz Filho prepara su despedida definitiva. En su pueblo natal, ya se organizan homenajes para recordar a un hombre que dedicó su vida al cuidado de los demás.