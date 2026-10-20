La historia de los dos hermanos que murieron atropellados mientras cambiaban una rueda en la ruta

La muerte de ambos dejó a sus familiares ante una pérdida inesperada. La familia esperaba la entrega de los cuerpos para poder despedirlos, mientras otros tres hermanos de las víctimas atravesaban las consecuencias de la tragedia.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta Provincial 65

El grupo se trasladaba en un Renault 9 en el que viajaban cinco personas. Además de Franco y Agustín, estaba Luis Suárez, vecino de Barrancas y tío de Carina Décima, quien también murió en el siniestro.

El accidente ocurrió cuando uno de los neumáticos del automóvil se pinchó y sus ocupantes detuvieron la marcha para intentar cambiar la rueda. Los cinco descendieron del vehículo y comenzaron las tareas al costado de la ruta.

En esas circunstancias, una Ford Ranger que circulaba por la Ruta Provincial 65 impactó contra el Renault 9 y las personas que se encontraban alrededor. Franco, Agustín y Suárez murieron en el lugar.

El siniestro se produjo entre Monje y Estación Díaz, en un tramo de la ruta que conecta distintas localidades del departamento de San Jerónimo.

Dos heridos y un amplio operativo de emergencia

Los otros dos ocupantes del Renault 9 sobrevivieron, aunque sufrieron lesiones y debieron ser trasladados al SAMCo de San Genaro. Uno de ellos presentó una fractura en una pierna.

El conductor de la Ford Ranger, que viajaba solo, también necesitó asistencia médica después del impacto.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 11.ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones. También intervino un médico criminalístico, que realizó las pericias sobre los cuerpos y la escena del accidente.

Dos ocupantes del Renault 9 debieron ser trasladados al SAMCo de San Genaro. (Foto: archivo)

El operativo se extendió durante la noche del sábado, mientras los investigadores trabajaban para reconstruir la mecánica de la colisión.

La investigación judicial y la imputación al conductor

La Justicia imputó al conductor de la Ford Ranger por homicidio triplemente agravado, según la información difundida sobre la causa.

La investigación deberá determinar cómo se produjo el impacto y establecer las circunstancias en las que circulaba la camioneta al momento del accidente. Entre los aspectos que deben esclarecerse se encuentran la velocidad del vehículo, las condiciones de visibilidad en ese tramo de la ruta y la mecánica exacta de la colisión.