Un nene de 11 años fue armado a la escuela: la desmentida del colegio y el reclamo de los padres

Mariel es mamá de uno de los alumnos que estaba presente en el aula y habló con A24 para relatar lo sucedido: "Estamos hablando de una criatura de 11 años con un arma. Dijeron que era un aire comprimido. Yo me voy re enojada, a mí no me dieron ninguna solución de nada. Yo no quiero mandar más a mi hijo al colegio. Nos dicen que no lo pueden echar del colegio y que el nene va a seguir viniendo. Niegan todo", reconoció.