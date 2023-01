"No sabemos de qué murió Fernando": un perito médico cuestionó los resultados de la autopsia

Embed

"No nos coincidían algunas cosas. Por ejemplo, cuando leemos el informe, las consideraciones, se habla siempre de traumatismo de cráneo y también de que tenía un traumatismo de abdomen y de tórax, que está informado en un cuadro que se denomina hemotórax, pero no se informa el origen. Para eso tiene que haber una lesión que no está descrita en la autopsia”, continuó.

“El cerebro no termina, además, dentro del cráneo, sino que se prolonga hacia la columna cervical: la protuberancia y el bulbo raquídeo. Son importantes porque ahí está el centro respiratorio. Una lesión ahí puede causar la muerte ¿Por qué mecanismo? Porque el cuerpo no tiene oxígeno, entonces ahí si se puede producir el paro. En la autopsia se manifiesta que no hay lesiones cervicales”, sostuvo.

fenoglio caso baez sosa.jpg Juan José Fenoglio (D), perito de parte de la defensa, a cargo de Hugo Tomei (Foto:Telam)

Asegura que en la autopsia se hace referencia a un traumatismo de abdomen, pero que no hay descripción del mismo. “Para lesionar el hígado y que haya sangre en el abdomen, si bien puede existir en algunas circunstancias lesiones internas sin que haya lesiones en la piel, debería haber en los músculos y en algunos otros órganos que no están expuestos. Esto nos obligó a estudiar otro tipo de lesiones que podrían ocurrir en el hígado y que no están expuestas. Esa lesión (el traumatismo de abdomen) podría ser producto de un aplastamiento del hígado que es una consecuencia de la resucitación cardiopulmonar, del RCP”.

“Es el cadáver de una persona que tuvo 60 segundos de golpes y más de 40 a 45 minutos de RCP. El RCP produce lesiones y hay que diferenciarlas. Las lesiones que le causaron la muerte son las de los 60 segundos. En el resto del tiempo aparecen otras que se deben investigar”, afirma.

El perito de la defensa sostiene que las lesiones de Fernando "son leves"

"Ninguna de las lesiones fracturó el maxilar, ya nos da una idea de la potencia", remarcó el perito Fenoglio. Mientras mostraba una imagen del lugar donde la víctima tiene la huella de la zapatilla de Thomsen, consideró que todas las lesiones que tiene en la cara Fernando "son leves".

"Si no se hubiera producido lesión cerebral, todas hubieran sido lesiones leves", expresó el médico citado por la defensa.

thomsen.webp El perito Duarte confirmó que la huella en la cara de Fernando Báez Sosa fue realizada con la zapatilla que usó Máximo (Foto: Archivo)

En ese sentido, concluyó: "El concepto de autopsia es saber causa y mecanismo de muerte, y acá el mecanismo no está descripto".