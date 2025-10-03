En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
A24
Florencio Varela
POLICIALES

"Nuestras primas la ligaron de rebote": la desgarradora palabra de Federico, primo de las víctimas del triple crimen

Federico Caledón, primo de Brenda y Morena —dos de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela— habló en A24 y reveló cómo vive la familia la investigación. Apuntó contra los acusados, pidió justicia y aseguró que las víctimas “cayeron en una trampa”.

Nuestras primas la ligaron de rebote: la desgarradora palabra de Federico, primo de las víctimas del triple crimen

El triple crimen narco de Florencio Varela conmocionó al país. Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) fueron halladas asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda, un hecho que abrió una investigación compleja con varios detenidos y múltiples hipótesis. En medio del dolor, la familia decidió alzar la voz.

Leé también "Nunca vi...": la información exclusiva que reveló a A24 el fiscal del triple crimen narco de Florencio Varela
Triple crimen de Florencio Varela: la información exclusiva que reveló a A24 el fiscal de la brutal causa
Embed

Federico Caledón, primo de Brenda y Morena, habló en A24 y relató cómo atraviesan este momento. Participó además de una reunión con el abogado Fernando Burlando, quien asumió la representación legal de la familia. “La reunión fue buena. Nos dejó más tranquilos saber que el fiscal está trabajando bien y que hay avances con las detenciones y los allanamientos”, señaló.

Sin embargo, advirtió una preocupación clave: “Hay algunos que se están negando a declarar. Como Osorio, por ejemplo. Nosotros exigimos que los hagan hablar de alguna manera, porque como familia queremos la verdad”.

Qué cree la familia que pasó

Federico fue claro en su percepción del caso: “Nuestra verdad es que las chicas la ligaron de rebote. Estaban en el momento equivocado, no era para ellas. Si esta gente quería dar un tipo de mensaje, ellas no tenían que estar involucradas y cayeron en una trampa”.

Una de las hipótesis que se investiga es que el ataque estaba dirigido a Lara o a alguien cercano a ella, presuntamente en el marco de un robo de cocaína. Pero para la familia de Brenda y Morena, el daño fue completamente injusto: “El día del entierro, mis tíos se preguntaban por qué. ¿Por qué con las chicas?”.

Según Federico, su familia no tenía vínculo alguno con los sospechosos. “El 99% de la familia no sabía que hacían esta clase de trabajos o encuentros. Tampoco conocíamos a Lara, ni a personas como Osorio o ‘Pequeño Jota’. Nosotros nos criamos en los monoblocks de Talada, todos juntos, pero no los conocíamos”.

Sobre los detenidos, opinó sin vueltas: “A nosotros no nos cierra que ellos sean los jefes. Tienen 20 y 28 años. Nos hace ruido que haya alguien más arriba”.

Federico también habló del clima en su zona: “Está tenso. En los barrios humildes, el narcotráfico está presente”. Describió una realidad dolorosa: “Yo me crié jugando a la pelota. Hoy no hay chicos jugando. Ya no se usa la canchita, no se juega libremente. Eso se fue perdiendo a medida que estas lacras empezaron a meterse”.

Y reflexionó sobre cómo opera este entramado criminal: “Cuando el Estado se ausenta y los clubes no pueden dar una merienda o un almuerzo, estos tipos aparecen y te lo dan. Te ofrecen una salida laboral que no existe por otro lado. Así captan a los pibes”.

La entrevista cerró con un pedido claro: justicia, verdad y memoria. “No tenemos el rol de combatir al narcotráfico. Solo queremos saber quiénes metieron a nuestras primas en esto”, dijo Federico.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
A24 Florencio Varela
Notas relacionadas
"Me dijeron...": la impactante declaración del acusado de cavar el pozo del triple crimen de Florencio Varela
Los macabros detalles que mostró la autopsia de Morena tras el asesinato en Florencio Varela
José Luis Espert respondió sobre Fred Machado: "Yo no soy ningún narco, no fui financiado por ningún narco"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar