"Nuestras primas la ligaron de rebote": la desgarradora palabra de Federico, primo de las víctimas del triple crimen

Qué cree la familia que pasó

Federico fue claro en su percepción del caso: “Nuestra verdad es que las chicas la ligaron de rebote. Estaban en el momento equivocado, no era para ellas. Si esta gente quería dar un tipo de mensaje, ellas no tenían que estar involucradas y cayeron en una trampa”.

Una de las hipótesis que se investiga es que el ataque estaba dirigido a Lara o a alguien cercano a ella, presuntamente en el marco de un robo de cocaína. Pero para la familia de Brenda y Morena, el daño fue completamente injusto: “El día del entierro, mis tíos se preguntaban por qué. ¿Por qué con las chicas?”.

Según Federico, su familia no tenía vínculo alguno con los sospechosos. “El 99% de la familia no sabía que hacían esta clase de trabajos o encuentros. Tampoco conocíamos a Lara, ni a personas como Osorio o ‘Pequeño Jota’. Nosotros nos criamos en los monoblocks de Talada, todos juntos, pero no los conocíamos”.

Sobre los detenidos, opinó sin vueltas: “A nosotros no nos cierra que ellos sean los jefes. Tienen 20 y 28 años. Nos hace ruido que haya alguien más arriba”.

Federico también habló del clima en su zona: “Está tenso. En los barrios humildes, el narcotráfico está presente”. Describió una realidad dolorosa: “Yo me crié jugando a la pelota. Hoy no hay chicos jugando. Ya no se usa la canchita, no se juega libremente. Eso se fue perdiendo a medida que estas lacras empezaron a meterse”.

Y reflexionó sobre cómo opera este entramado criminal: “Cuando el Estado se ausenta y los clubes no pueden dar una merienda o un almuerzo, estos tipos aparecen y te lo dan. Te ofrecen una salida laboral que no existe por otro lado. Así captan a los pibes”.

La entrevista cerró con un pedido claro: justicia, verdad y memoria. “No tenemos el rol de combatir al narcotráfico. Solo queremos saber quiénes metieron a nuestras primas en esto”, dijo Federico.