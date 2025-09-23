Patricia Bullrich reconoció el trabajo con el PRO: "Estamos todos juntos, Mauricio Macri quiere el cambio"

A su vez, Bullrich agregó: “Esto no es una cuestión de nombres, sino de espacios políticos y sólo falta hablar”, y sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires analizó tras la derrota: “Era una elección provincial y la nacionalizamos, por ahí no le dimos tanta relevancia a los intendentes que juegan y tienen peso y tendríamos que haber mantenido esa elección como algo provincial. Buscar responsables es irresponsable, todos somos culpables y tenemos que hacerle ver a la gente dónde está el cambio”.

“Si la semana pasada le preguntabas al círculo rojo, se iban los dólares se iban en tres días, y hoy tenemos un clima tranquilo", indicó la ministra y luego saltó a otro tema: "Ahora pierden la moción de censura a Guillermo Francos, una persona que siempre ha dialogado con todos, una locura. Pero estamos concentrados en hablar con la sociedad, estamos a mitad del río, no vayamos para atrás y vamos para adelante, porque el camino de esperanza es enorme como lo hiso Irlanda, Grecia e Israel”, puntualizó la candidata a senadora.

Qué propone Bullrich para el Senado

“Dialogamos con los que no nos tiran piedra. Inflación nunca más, piquetes nunca más, gerentes de la pobreza nunca más, y hablamos de los problemas que se pueden solucionar y se están haciendo como el nuevo plan de educación para un mejor futuro para todos”, destacó Bullrich.

A su vez agregó: “A lo anterior no queremos volver”, y a su vez, la ministra de Seguridad indicó: “El kirchnerismo quiere ser como Venezuela, en vez de tener relaciones con EEUU que nos hace bien, es porque son personas que quieren gobernar desde una unidad básica”.

“En el Senado voy a generar un espacio que resuelva las cosas, como tener jueces federales en todo el país que aporten para la justicia y que no subrogan a mil kilómetros de distancia y resolver el presupuesto y la Corte Suprema de Justicia, voy a buscar esos acuerdos”, anunció.

“Hablé con el ministro de Seguridad Javier Alonso de Buenos Aires por las chicas desaparecidas en La Matanza y pusimos todo a disposición para la provincia”, cerró sobre las jóvenes desaparecidas en La Matanza.