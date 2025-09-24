Se complicó la salud de Thiago Medina y su hermana pidió llorando: "Necesitamos un milagro"

"Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", continuó.

Y cerró con un mensaje de gratitud: "Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

Qué reveló Daniela Celis sobre el nuevo parte médico de Thiago Medina

En las últimas horas, Daniela Celis compartió novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. El joven continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego del grave accidente en moto que sufrió hace algunos días, que lo dejó en estado crítico.

A través de sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano comunicó el parte médico más reciente: “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”.

Thiago fue sometido a una cirugía de urgencia tras el impacto, que le provocó múltiples lesiones: fracturas costales, daño pulmonar severo y la extirpación del bazo. Desde entonces, permanece sedado y conectado a asistencia respiratoria mecánica. Los médicos mantienen el foco en la recuperación de sus pulmones, que siguen siendo el principal motivo de preocupación.

Daniela también expresó su pedido de apoyo espiritual: “Pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él”, escribió, apelando a la fe y la unión de quienes siguen de cerca la evolución de Thiago.

La influencer se ha convertido en el principal canal de comunicación con los seguidores del joven, quienes han respondido con mensajes de aliento y plegarias. En una de sus publicaciones más emotivas, compartió una imagen de una de sus hijas sosteniendo un rosario, acompañada por el mensaje: “Oremos por papá”.