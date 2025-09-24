A24.com

MUY DELICADO

Se complicó la salud de Thiago Medina y su hermana pidió llorando: "Necesitamos un milagro"

Camilota y Daniela Celis se expresaron en sus redes con pedidos de oración por Thiago Medina, quien atraviesa un crítico momento de salud tras su internación.

24 sept 2025, 00:25
thiago camilota
thiago camilota

En medio de la delicada internación de Thiago Medina, su hermana Camilota compartió un conmovedor mensaje en redes sociales, apelando a la solidaridad de sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la joven pidió una cadena de oración por la salud del ex Gran Hermano, quien permanece en terapia intensiva desde el accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre.

"Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro", expresó entre lágrimas Camilota.

La situación de Thiago sigue siendo crítica. Fue sometido a una cirugía de cuatro horas y media para reparar la parrilla costal, y aunque el procedimiento fue exitoso, los médicos informaron que sus pulmones son el órgano más comprometido. El joven permanece sedado, con asistencia respiratoria mecánica, y bajo monitoreo constante. El pronóstico continúa siendo reservado.

Daniela Celis, madre de las hijas de Thiago, también se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje: "Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud".

"Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", continuó.

Y cerró con un mensaje de gratitud: "Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

Embed
daniela celis comunicado

Qué reveló Daniela Celis sobre el nuevo parte médico de Thiago Medina

En las últimas horas, Daniela Celis compartió novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. El joven continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego del grave accidente en moto que sufrió hace algunos días, que lo dejó en estado crítico.

A través de sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano comunicó el parte médico más reciente: “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”.

Thiago fue sometido a una cirugía de urgencia tras el impacto, que le provocó múltiples lesiones: fracturas costales, daño pulmonar severo y la extirpación del bazo. Desde entonces, permanece sedado y conectado a asistencia respiratoria mecánica. Los médicos mantienen el foco en la recuperación de sus pulmones, que siguen siendo el principal motivo de preocupación.

Daniela también expresó su pedido de apoyo espiritual: “Pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él”, escribió, apelando a la fe y la unión de quienes siguen de cerca la evolución de Thiago.

La influencer se ha convertido en el principal canal de comunicación con los seguidores del joven, quienes han respondido con mensajes de aliento y plegarias. En una de sus publicaciones más emotivas, compartió una imagen de una de sus hijas sosteniendo un rosario, acompañada por el mensaje: “Oremos por papá”.

Daniela Celis thiaago

     

 

