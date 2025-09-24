El polémico llamado de Wanda Nara a Benjamín Vicuña que terminó de romper su relación con la China Suárez

"Wanda Nara le escribió por Instagram, además, y tuvieron un ida y vuelta. A mí me dijeron que ella se moriría por tener una foto con él", explicó. A raíz de ese llamado, el actor chileno habría mostrado preocupación por sus hijos, lo que lo llevó a revocar el permiso y exigir que la China le consulte cada vez que quiera viajar a Turquía con los menores.

Que dijo Benjamín Vicuña de la China Suárez

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre el conflicto que persiste con la China Suárez por la escolarización de sus hijos, Magnolia y Amancio, en Turquía.

El actor chileno habló este lunes 22 de septiembre en LAM (América TV) y expresó su malestar tras enterarse a través de las redes lo que su expareja había hecho. "La verdad es muy injusto para todos", respondió Vicuña cuando el cronista Santiago Riva Roy le preguntó por el cambio de rutina de sus hijos.

Benjamín se refirió a la falta de comunicación oficial que recibió, destacando lo difícil que es manejar la situación. "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo", explicó.

"Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", subrayó su frustración ante la falta de diálogo y reafirmó su prioridad de resguardar la estabilidad emocional de sus hijos en medio del conflicto.

Frente a la consulta sobre sil le dolía la situación con sus hijos y la falta de comunicación con su ex, Vicuña respondió con sinceridad: "Y sí, claro que sí".

Durante la entrevista, Riva Roy le recordó a Vicuña que su ex había asegurado que él estaba al tanto de la escolarización de los niños: "Ella dijo que vos sí sabías lo de la escolarización, te desmintió", le comentó. A lo que Vicuña respondió: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada".