Se conoció el motivo

El polémico llamado de Wanda Nara a Benjamín Vicuña que terminó de romper su relación con la China Suárez

Wanda Nara habría tenido un papel clave en que la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez quedara totalmente rota. ¿Qué le dijo exactamente?

24 sept 2025, 00:13
De a poco se conoce más información sobre el supuesto disparador del conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, que se concretó con el descargo que la actriz hizo contra su expareja, donde lo trataba irónicamente de “papá del año” tras revocarle el permiso para que sus hijos, Amancio y Magnolia, viajen con ella a Turquía.

Desde entonces, la relación quedó totalmente rota y no parecen estar en ánimos de lograr una conciliación. Todo terminó de explotar la última semana, cuando Suárez compartió una foto de los pequeños escolarizados en el país al que se mudó con Mauro Icardi, aparentemente sin que el actor chileno estuviera al tanto.

Zaira Nara ventiló una charla picante con Wanda Nara, donde mencionaron a La China y no de la mejor manera

Zaira Nara ventiló una charla picante con Wanda Nara, donde mencionaron a La China y no de la mejor manera

¿Por qué se llegó a esta situación límite en donde la comunciación entre ellos es solo a través de los abogados? Según contó Gustavo Méndez en la Posta del Espectáculo (TV Pública), el llamado de Wanda Nara en enero fue el desencadenante. "Mandó a Ana Rosenfeld a llamarlo cuando Mauro Icardi y Eugenia oficializaron la relación en enero", aseguró. La mediática tenía la intención de poner al tanto al chileno de quién era el nuevo novio de la madre de sus hijos.

"Lo llamó para darle un perfil de quién era Mauro Icardi. Benjamín Vicuña atendió el teléfono. Obviamente, no le contó cosas lindas", agregó Méndez.

"Wanda Nara le escribió por Instagram, además, y tuvieron un ida y vuelta. A mí me dijeron que ella se moriría por tener una foto con él", explicó. A raíz de ese llamado, el actor chileno habría mostrado preocupación por sus hijos, lo que lo llevó a revocar el permiso y exigir que la China le consulte cada vez que quiera viajar a Turquía con los menores.

Que dijo Benjamín Vicuña de la China Suárez

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre el conflicto que persiste con la China Suárez por la escolarización de sus hijos, Magnolia y Amancio, en Turquía.

El actor chileno habló este lunes 22 de septiembre en LAM (América TV) y expresó su malestar tras enterarse a través de las redes lo que su expareja había hecho. "La verdad es muy injusto para todos", respondió Vicuña cuando el cronista Santiago Riva Roy le preguntó por el cambio de rutina de sus hijos.

Benjamín se refirió a la falta de comunicación oficial que recibió, destacando lo difícil que es manejar la situación. "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo", explicó.

"Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", subrayó su frustración ante la falta de diálogo y reafirmó su prioridad de resguardar la estabilidad emocional de sus hijos en medio del conflicto.

Frente a la consulta sobre sil le dolía la situación con sus hijos y la falta de comunicación con su ex, Vicuña respondió con sinceridad: "Y sí, claro que sí".

Durante la entrevista, Riva Roy le recordó a Vicuña que su ex había asegurado que él estaba al tanto de la escolarización de los niños: "Ella dijo que vos sí sabías lo de la escolarización, te desmintió", le comentó. A lo que Vicuña respondió: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada".

