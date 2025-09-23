En una de las habitaciones se encontraron objetos robados que Pampita reconoció como propios, además de herramientas como ganzúas y palancas utilizadas para forzar accesos.

68d32433ca1eb La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este martes a ocho personas.

Allanamiento en La Boca y el rol de los vehículos

De manera simultánea, en la zona de La Boca, los investigadores interceptaron un Fiat Cronos negro que también habría sido utilizado como apoyo logístico en el robo. Allí fue detenido otro de los sospechosos, de nacionalidad venezolana.

En el marco de la investigación, ya se había secuestrado un Volkswagen Suran, vehículo que habría sido usado para cargar la caja de seguridad sustraída de la casa de la modelo.

Cómo fue el robo en la casa de Pampita

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando los delincuentes ingresaron a la propiedad de Pampita Ardohain, ubicada junto a las vías del ferrocarril, violentando una puerta trasera que da al patio del fondo.

La modelo denunció el robo y rápidamente se activó la investigación. Gracias a la tecnología de videovigilancia y al trabajo coordinado de las fuerzas policiales, se logró identificar a los presuntos responsables en menos de una semana.

68d3244fe7e80_715_472! La Policía de la Ciudad detuvo a la banda que robó en la casa de Pampita.

La investigación judicial

El caso está en manos de la Fiscalía Nº48, a cargo del doctor Eduardo Rosende, con la Secretaría Única del doctor Guillermo Rosasco. Todos los detenidos quedaron acusados de robo agravado y asociación ilícita.

Las autoridades remarcaron que la banda criminal tenía un modus operandi organizado, con roles definidos: algunos ingresaban a las propiedades, otros daban apoyo desde vehículos y un grupo se encargaba de transportar los objetos robados.