Policiales
Pampita
Policía de la Ciudad
Investigación

La Policía de la Ciudad detuvo a la banda que robó en la casa de Pampita

Apresaron a 8 delincuentes entre los que hay seis ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano, que fueron localizados en distintos allanamientos en los barrios de Once y La Boca.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este martes a ocho personas acusadas de participar en el robo a la vivienda de Carolina “Pampita” Ardohain. Entre los detenidos hay seis ciudadanos chilenos, un colombiano y un venezolano, que fueron localizados en operativos realizados en los barrios de Once y La Boca.

Roberto García Moritán habló del robo en la casa de Pampita: Me pidieron que...

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, bajo coordinación de la Fiscalía Nº48.

El seguimiento de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano permitió identificar uno de los autos utilizados por la banda en la huida tras el robo. Ese rastro condujo a un hotel ubicado en Callao al 40, donde ingresaron cinco de los sospechosos.

Con la autorización de la fiscalía, la policía irrumpió en el lugar y detuvo a siete imputados. Algunos intentaron escapar, pero fueron reducidos en el acto.

En una de las habitaciones se encontraron objetos robados que Pampita reconoció como propios, además de herramientas como ganzúas y palancas utilizadas para forzar accesos.

Allanamiento en La Boca y el rol de los vehículos

De manera simultánea, en la zona de La Boca, los investigadores interceptaron un Fiat Cronos negro que también habría sido utilizado como apoyo logístico en el robo. Allí fue detenido otro de los sospechosos, de nacionalidad venezolana.

En el marco de la investigación, ya se había secuestrado un Volkswagen Suran, vehículo que habría sido usado para cargar la caja de seguridad sustraída de la casa de la modelo.

Cómo fue el robo en la casa de Pampita

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando los delincuentes ingresaron a la propiedad de Pampita Ardohain, ubicada junto a las vías del ferrocarril, violentando una puerta trasera que da al patio del fondo.

La modelo denunció el robo y rápidamente se activó la investigación. Gracias a la tecnología de videovigilancia y al trabajo coordinado de las fuerzas policiales, se logró identificar a los presuntos responsables en menos de una semana.

La investigación judicial

El caso está en manos de la Fiscalía Nº48, a cargo del doctor Eduardo Rosende, con la Secretaría Única del doctor Guillermo Rosasco. Todos los detenidos quedaron acusados de robo agravado y asociación ilícita.

Las autoridades remarcaron que la banda criminal tenía un modus operandi organizado, con roles definidos: algunos ingresaban a las propiedades, otros daban apoyo desde vehículos y un grupo se encargaba de transportar los objetos robados.

