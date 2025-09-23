La Voz Argentina: el Team Miranda! tuvo su tercer round y un participante quedó afuera

Minutos antes de que termine el programa, el conductor Nico Occhiato anunció el resultado final. Thomas Guzmán fue el participante que quedó afuera del certamen.

"Fue enorme todo lo que hizo", expresó Occhiato, reconociendo el talento y el esfuerzo del joven cantante.

La competencia sigue avanzando y cada gala se vuelve más exigente, dejando en evidencia el alto nivel artístico de los participantes y el compromiso de los coaches con sus equipos.

¿Qué le pasó a Juliana Gattas en La Voz Argentina para que tuvieran que asistirla?

En La Voz Argentina 2025 (Telefe), los momentos inesperados no faltan, y esta vez fue Juliana Gattas, cantante de Miranda! y coach del certamen, quien protagonizó una divertida situación que desató carcajadas entre sus colegas.

A través de un video que se viralizó rápidamente, Gattas compartió: “Me hicieron un tratamiento de conducto temprano a la mañana, me dijeron que se me iba a ir la anestesia en una hora, dos, y siento que no se me terminó de ir…”, comentó entre risas, dejando ver que aún estaba bajo los efectos del procedimiento dental.

Al escucharla, Sofi Martínez —también parte del equipo del programa— no dudó en bromear mientras grababa el clip: “¿Y cómo vas a hablar hoy en La Voz Argentina?”, le preguntó con humor, haciendo referencia a las dificultades que podría tener para expresarse durante las grabaciones.

Con ingenio, Juliana respondió: “Voy a hacer las declaraciones en el oído de mi compañero (por Ale Sergi) y que él hable por mí”, dijo entre risas, dejando en claro que, a pesar del contratiempo, el buen humor sigue siendo protagonista en el detrás de escena del reality musical.