"Mi vida está destrozada": la cruel de confesión de Luciano Castro en medio de la crisis con Siciliani

En paralelo, Alejandro Castelo sumó información sobre la situación de pareja: "Tengo algo para aportar. Ayer Griselda dijo: 'Está todo bien'. Se le dijo Ángel de Brito. Pero les voy a decir lo que está pasando, puertas adentro. Griselda se está tomando un tiempo, no quiere confirmar nada públicamente, pero hoy estarían viviendo un impasse real dentro de la relación. Ella siente que si confirma para afuera, el escándalo va a escalar más, la tele no va a soltar el tema".

Además, Castelo remarcó el estado anímico del actor: "Por eso Luciano está como está y me agregaron lo siguiente, como decía recién Celina: está hecho pelota. Está mal. Y está muy preocupado por el tema de las fotos".

Qué contó Valeria, la supuesta nueva amante de Luciano Castro

En las últimas horas, el nombre de Valeria López quedó en el centro de la polémica que envuelve a Luciano Castro. La mujer fue señalada como su presunta nueva amante y en A la tarde (América TV) no solo mostraron su imagen, sino que además ella misma decidió dar su testimonio en vivo.

El tema comenzó a resonar días atrás, cuando se difundieron audios del actor —pareja de Griselda Siciliani— en los que se lo escuchaba coqueteando con una joven danesa durante su paso por Madrid.

Antes de que Valeria hablara, Débora D’Amato aportó información sobre el supuesto vínculo: "Hubo encuentros esporádicos que duraron de dos o tres meses, intercambio de fotos y videos en modo efímero".

La periodista también sumó un detalle que generó sorpresa: "Me hicieron escuchar en modo efímero un audio en el que supuestamente sería la voz de Luciano Castro admitiendo su problema con respecto a su adicción al sexo. Según lo que dice este audio, no puedo corroborar que era él. Su voz es muy similar, pero hoy podés inventar con inteligencia artificial cualquier cosa".

En cuanto a la vida personal de Valeria, se señaló que "viene de una separación hace muy poco tiempo y está tratando de resguardar su salud emocional. Es madre de tres hijos y llegaron a encontrarse en la zona de Tortuguitas, donde vive Luciano". Más tarde, Karina Mazzocco compartió un audio enviado por la propia mujer, quien con humor aclaró: "Bueno, quiero aclarar que a mí no me dijo: 'Buen día, guapa'".

Luego, López fue categórica: "Y verdaderamente vino por trabajo las dos veces a filmar a casa. Yo solamente me dedico a trabajar. Soy una persona que no me meto en estas situaciones. En los medios no estoy. No tengo Instagram, no tengo fotos en ningún lado que salgan. Y de un perfil bajísimo, pero bajísimo, ¿sí? Estoy más allá de todo este tema, todo este quilombo".

Finalmente, cerró su mensaje con una aclaración: "No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso, ¿sí? Besos y gran día para todos".

Tras escucharla, los panelistas destacaron un punto: "No desmiente nada. Perdón, dice: 'No sé quién lo filtró'".